El nuevo plan de Musk para despedir trabajadores: enviarles un email con un margen de 48 horas para responder

Elon Musk sigue siendo implacable en su misión de recortar gastos en la administración federal de Estados Unidos a través de DOGE. Una de sus maneras de reducir el gasto está siendo cerrar agencias que para él no son necesarias y también despidiendo a mansalva a funcionarios como vimos la semana pasada con el despido de 350 expertos en arsenal nuclear. Incluso ya ha planteado acelerar el fin de la Estación Espacial Internacional para ahorrar.

Este fin de semana nos ha sorprendido con una forma un tanto peculiar para determinar quién debe seguir trabajando y quién no: respondiendo a un correo electrónico, explicando lo que hizo la semana pasada. Una medida que ha compartido a través de su cuenta de X y que ha causado muchas dudas sobre la legalidad de ello.

Elon Musk está haciendo en el Gobierno lo mismo que en Twitter

El mensaje que ya se ha enviado a la mayoría de los empleados federales de la administración expresa la necesidad de que tiene que ser respondido obligatoriamente. En la respuesta a este se solicitará "que se les explique lo que hicieron la semana pasada". Algo que ha llegado al FBI o incluso al Departamento de Estado. Todoo esto amparado por el presidente Trump, según ha compartido Musk en su publicación de X.

La fecha límite para responder es este mismo lunes a las 11:59 pm del Este de Estados Unidos. En el caso de que no se responda "será tomado como una renuncia". Esto es algo que ha suscitado muchas ampollas entre diferentes expertos jurídicos que categorizan esta medida como ilegal.

El propio Washington Post ha recogido el testimonio de expertos que afirman que lo que se le está pidiendo a algunos de estos empleados "puede violar las leyes federales". Esto puede dejar sin efecto estos despidos que se aventuran dentro de la propia administración y en departamentos que son críticos.

Precisamente dentro del Gobierno hay discrepancias con esta medida. El propio Departamento de Defensa ha lanzado un comunicado a todos sus empleados para que no respondan a este email titulado '¿Qué hiciste la semana pasada?'. Dicen lo siguiente:

El personal del Departamento de Defensa (DoD) puede haber recibido un correo electrónico de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) solicitando información. El Departamento de Defensa es responsable de revisar el desempeño de su personal y llevará a cabo cualquier revisión de acuerdo con sus propios procedimientos. Cuando y si es necesario, el Departamento coordinará las respuestas al correo electrónico que hayan recibido de OPM. Por ahora, por favor, pausen cualquier respuesta al correo electrónico de OPM titulado "¿Qué hiciste la semana pasada?".

De esta manera, partes fundamentales del Gobierno creen que esta medida es descabellada, ya que cada uno de los departamentos es responsable de revisar el desempeño de sus empleados. Esto mismo ha ocurrido con el FBI o el Departamento de Estado que ha instruido a sus trabajadores a esperar antes de responder. Incluso los sindicatos apuntan a que no respondieran, según Axios.

Una medida que Elon Musk ya tomó en el pasado. Cuando Musk llegó a Twitter tras comprarlo, tomó muchas medidas que no gustaron. Una de ellas fue similar a esta que vemos ahora mismo en DOGE. En aquel momento, Musk ordenó enviar correos a los ingenieros para revisar el código. En el caso de que no fueran respondidos, se consideraría una renuncia a su puesto.

Pero Musk ve esto como una gran idea. No ha dudado en defender sus acciones a través de X afirman que de esta manera quieren eliminar a los empleados que no realizan ningún trabajo en la administración. Y es que cree que hay empleados que trabajan tan poco que no revisa ni siquiera el correo electrónico en su día a día.

