En un 98 % de los casos el sistema de reconocimiento facial de la policía de Londres resulta impreciso

El sistema de reconocimiento facial empleado por la mayor fuerza policia del Reino Unido, la Policía Metropolitana de Londres, ha devuelto falsos positivos en más del 98 % de las alertas generadas según los datos a los que ha tenido acceso el periódico The Independent. Además, el regulador británico encargado de esta clase de sistemas lo califica como "todavía no apto para su uso".

Esta tecnología ha sido usada en el Reino Unido de forma ocasional, coincidiendo con la celebración de grandes eventos como un partido de rugby de las Seis Naciones, el Carnaval de Notting Hill o el Remembrance Sunday. Al menos en este último caso, según se pudo saber, se trató de una prueba.

El regulador biométrico británico lo califica como "todavía no apto para su uso"

Funciona escaneando rostros de personas de una fuente de vídeo, la que proporcionan principalmente cámaras de seguridad, que después compara con una biblioteca de imágenes de referencia. El objetivo, en el caso del Remembrance Sunday, era analizar las caras de los miles de concurrentes en busca de individuos conocidos por su comportamiento obsesivo respecto a figuras públicas.

Dos positivos confirmados de 104 generados

De acuerdo a la información publicada, de las 104 alertas generadas por el sistema de reconocimiento facial de la Policía Metropolitana de Londres solamente dos fueron confirmadas posteriormente como positivas. De estos casos esa cifra de inexactitud de más del 98 %.

No obstante, el cuerpo policial no otorga a las detecciones inexactas la consideración de "falsos positivos" porque las alertas se comprueban una segunda vez tras la coincidencia automática inicial. De momento, según Scotland Yard, no se han realizado detenciones a partir de los resultados de esta tecnología, aunque sí se sabe que al menos una persona fue detenida erróneamente en el Carnaval de Notting Hill, aunque la policía señala no fue técnicamente arrestada.

La Policía de Gales del Sur también ha hecho pruebas con sistemas de reconocimiento facial y ha obtenido falsos positivos en más de un 90 % de los casos

Por otro lado, el sistema utilizado por la Policía de Gales del Sur, ha devuelto según la misma información de The Independent más de 2.400 falsos positivos en un total de quince despliegues hechos desde junio de 2017. La mayoría de estos errores de detección se dieron durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA de ese mes en Cardiff. En total, solamente 234 alertas fueron correctas, menos del 10 % del total.

De momento, en Reino Unido se espera la presentación por parte del Ministerio del Interior de una estrategia biométrica en junio y comisario de biometría, quien cree evidente que "la tecnología todavía no es apta para su uso", confía en que "proponga un marco legislativo". "Es importante en términos de confianza pública que el público tenga claro cuándo se pueden tomar sus datos biométricos y para qué se pueden usar, y que el parlamento haya decidido esas reglas", ha asegurado al medio británico.

En otros países del mundo como China, existen 20 millones de cámaras equipadas con un sistema de inteligencia artificial, las cuales no sólo ven, sino que también "saben" lo que ven.

