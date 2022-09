España se enfrenta a la posibilidad de sufrir un huracán: en estas webs podemos vigilar la proximidad y tamaño de 'Danielle'

Desde ayer, los datos meteorológicos empiezan a arrojar una posibilidad inesperada: que un huracán pueda terminar tocando tierra en la Península Ibérica a lo largo de los próximos 7 días. El motivo de ello es que se está formando en el entorno de las Azores, mucho más al norte de lo habitual, y con mucha mayor intensidad de lo que sería esperable en esas (en nuestras) latitudes.

Así las cosas, no puede descartarse aún que, a lo largo de las próximas 168 horas (esto es, de aquí al próximo martes) un huracán termine afectando al noroeste español y no a Cuba, Luisiana, Florida, o algún otro de los 'sospechosos habituales' en época de huracanes.

Pero, ¿cómo poder seguir de cerca su evolución (para ver si se termina formando o no) y su trayectoria (para ver dónde termina afectando)? Pues para ello existen una serie de recursos online que nos facilitarán la vida a la hora de 'cazar huracanes' desde la comodidad de nuestra oficina o sofá. Procedamos a listar los más destacables:

El National Hurricane Center (Centro Nacional de Huracanes) de los Estados Unidos mantiene una supervisión constante de 3 grandes áreas oceánicas generadoras de los huracanes que recalan en el país: el Pacífico Central, el Pacífico Este... y el Atlántico. En el mapa de su web no aparece la Península Ibérica, pero sí aparecen las Azores... y la tormenta 'tropical' recién bautizada como Danielle, situada al oeste del citado archipiélago portugués, para la que han habilitado incluso un feed RSS que nos permita estar al tanto de todas las novedades al respecto.

El ECMWF es el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, y en su portal web mantiene actualizados varios mapas meteorológicos del continente europeo (y alrededores) con previsiones a 10 días vista. De entre todos los mapas, quizá el más útil para nuestra labor sea el que mide la presión media del nivel del mar conjuntamente con la velocidad del viento a 1,5 Km sobre el nivel del mar.

PolarWx es un sitio web que "muestra una gran variedad de modelos matemáticos meteorológicos en tiempo real" y está "destinado a servir como una herramienta multipropósito para pronosticar y analizar el tiempo". En la barra lateral izquierda podemos elegir el área geográfica (por ahora, Danielle sólo aparece en el mapa correspondiente a América del Norte).

Una vez situados en el mapa deseado, podemos activar la reproducción de la línea de tiempo que mostrará la evolución del potencial huracán durante la próxima semana. También podremos comparar las diferencias entre previsiones realizadas con distintos modelos meteorológicos.

Tomer Burg, el meteorólogo responsable de esta web, va comentando también la 'última hora' al respecto en su cuenta de Twitter, por lo que quizá te salga más rentable echar un vistazo ahí si no eres experto en 'leer' esta clase de mapas.

NHC is forecasting Danielle to become a hurricane by Saturday at a latitude of 38N.



This would be unusually far north for an Atlantic storm to become a hurricane, and one of the farthest northeast locations in modern records. pic.twitter.com/uVkdtsKOEK