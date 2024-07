Este CEO ha echado a 1.800 empleados a causa de la IA... y crea polémica al afirmar 'entender' cómo se sienten los despedidos

Los despidos masivos no son tarea fácil. Ni de cara a los clientes e inversores (el apoyo puede temblar si ven que una empresa tiene que echar a gente para ahorrar costes). Ni lo es el hecho de comunicar a cientos de personas que se quedan sin trabajo. Y desde que a finales de 2022 las empresas comenzasen a deshacerse de sus empleados en masa, hemos visto algunas prácticas pésimas.

El último ejemplo proviene del director ejecutivo de Intuit, Sasan Goodarzi, quien anunció que la empresa despediría a unos 1.800 empleados, o el 10% de su fuerza laboral. Curiosamente, Goodarzi dice que la medida no se trata de reducir costos.

En cambio, se trata de tener más dinero para "inversiones adicionales en nuestras áreas más críticas para apoyar a nuestros clientes e impulsar el crecimiento". Y afirma que esas 1.800 posiciones se van a sustituir por personal experto en IA. La forma en la que se expresa el hombre en esta carta ha dado mucho que hablar (para mal).

Adaptarse a la era de la IA

Goodarzi apunta a que el crecimiento se hará en IA: "Como he compartido muchas veces, la era de la IA es uno de los cambios tecnológicos más importantes de nuestra vida. Este es realmente un momento extraordinario ya que la IA está impulsando la innovación global a un ritmo increíble, transformando todas las industrias y empresas de maneras que eran inimaginables hace apenas unos años".

Según él, las empresas que no estén preparadas para aprovechar esta revolución de la IA se quedarán atrás y, con el tiempo, dejarán de existir. Goodarzi afirma que la compañía planea contratar la misma cantidad de empleados "principalmente en ingeniería, productos y funciones de atención al cliente, como ventas, éxito del cliente y marketing".

El CEO afirma que entiende que no hay buenas maneras de despedir a 1.800 personas. Es especialmente difícil teniendo en cuenta que no es que estos empleados no estuvieran haciendo su trabajo, sino que la empresa simplemente decidió que ya no los necesita para hacer ese trabajo.

Las palabras más polémicas

"Entendemos profundamente el impacto que estas decisiones tienen en nuestros amigos y colegas que se irán".

Y desde medios como Inc. afirman que no es "seguro de que un director ejecutivo que conserva su trabajo pueda entender lo que es ser un empleado que pierde un trabajo del que depende para pagar su hipoteca y alimentar a su familia". Además, si está cambiando la estrategia de manera tan dramática, como líder, no deberían ser sólo las personas que contrató las que paguen el precio. Si un líder ha estado lento en los cambios, igual también debería perder el empleo, es en análisis de Jason Aten, experto en el mercado laboral.

La empresa anuncia que para las personas despedidas, tendrán un mínimo de 16 semanas de salario, más dos semanas adicionales por cada año en la empresa; seis meses de cobertura de atención médica; y asistencia migratoria para quienes la requieran.

El CEO ha dicho en su carta que de los 1.800 despidos, 1.050 personas no están cumpliendo las expectativas de su puesto. Ahora quieren contratar personas en diversas áreas como la destinada al desarrollo de su asistente financiero impulsado por GenAI, Intuit Assist y también para su plataforma de expertos impulsada por IA ("una plataforma digital con experiencia humana integrada impulsada por IA a nuestra escala para satisfacer las necesidades financieras de los consumidores, las pequeñas y medianas empresas y los socios"), entre otros.

