"El examen debería ser igual en toda España": la idea de algunos estudiantes tras hacer la PAU y sentirse indiscriminados

Año tras año, la selectividad (o PAU) se convierte en el epicentro de los nervios de miles de jóvenes en España que buscan acceder a su carrera soñada. Pero más allá del estrés que se une en unos pocos días, se genera un gran debate que ya lleva varios años de evolución: la necesidad de tener un examen común para toda España.

Y es que el hecho de no tener el mismo examen convierte la selectividad en una "lotería regional", haciendo que si o si siempre haya un examen una comunidad que sea más fácil y otro en otra comunidad que sea más difícil. O al menos la percepción de ello. El problema es que la nota que se obtenga, indiferentemente del tipo de examen, va a ser válida para acceder a cualquier universidad española.

Una selectividad única es el sueño de muchos estudiantes

Esta es una de las quejas que han manifestado los estudiantes de la Comunidad de Madrid. Y es algo que ya escuchaba yo cuando hice mi prueba de acceso a la universidad. El Mundo ha recogido alguno de los relatos que han ofrecido estudiantes de esta comunidad, como por ejemplo el de una estudiante brillante con una nota de expediente de 9,81 y que apunta a que "la EBAU debería ser igual en toda España".

Esto es algo que afecta directamente a las carreras más competitivas al tener una nota de corte más alta como los dobles grado o medicina. Y es que este año la sensación que se tiene es una prueba de matemáticas en Castilla y León que han calificado como "súper difícil" en contraste con Andalucía que ha sido mucho más sencilla. Incluso en inglés hemos visto que en Andalucía se ha preguntado por fonética y en Madrid ni ha aparecido.

Las consecuencias de esto es que aquellos estudiantes que han tenido una selectividad más "fácil" van a tener más asequible entrar a los grados más competitivos de España. Por contra, quienes tienen una selectividad sustancialmente más difícil pueden haber sacado una nota inferior y quedarse fuera en la competición.

Algo que me ocurrió a mi mismo a título personal. Al no tener suficiente nota en mi provincia, tuve que emigrar a hacer la carrera que quería a las Islas Baleares mientras personas de otras comunidades acudían a Granada para hacer esta carrera. Algo que algunos pueden no entender, pero que al final constituyen las reglas del juego.

"Si los de Murcia y Andalucía pueden entrar en las universidades de Madrid, lo lógico sería que a todos nos pidieran hacer el mismo examen", argumenta uno de los estudiantes de Madrid que ha recogido El Mundo.

Y es que ahora mismo las notas de corte tan elevadas dejan a muchas personas sin esperanza en el caso de que hayan tenido una mala media de selectividad: "Quiero hacer Derecho y no sé en qué universidad estudiaré, seguramente me veo en la privada porque no me da la nota, tengo un 7 de media en Bachillerato", afirmaba una alumna.

De esta manera, el hecho de que cada vez las carreras más demandadas se vean con notas de corte más elevadas puede propiciar un aumento de matriculaciones en la universidad privada. Algo que obviamente no agradece demasiado el bolsillo.

La solución a priori parece sencilla, pero no lo es tanto. Ahora mismo la educación es una competencia que tiene cada Comunidad Autónoma y esto hace que cada una tenga un currículum educativo diferente, y por ende contenidos que no coinciden en todas las regiones de España. Esto conlleva ahora mismo a que se deba llegar a un acuerdo entre todas las regiones de España para crear una prueba que recoja las mismas competencias y por ende sea justa para todos los estudiantes que tienen planes de estudio muy diversos.

