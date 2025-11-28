Un alemán tiene que pagar 800.000 euros en un mes por no usar el "truco" de exención de impuestos de los streamers de Twitch

NoWay es un streamer alemán, muy famoso por su actividad dentro de Twitch y de YouTube, que acaba de recibir un buen susto de la Agencia Tributaria de su país. En un nuevo vídeo en su canal de YouTube, el streamer y también jugador de League of Legends cuenta que recibió una carta de Hacienda.

NoWay explicó que tuvo que pagar unos impuestos muy altos con respecto a 2025. Según él, el 85 % de sus ingresos se habría destinado a este pago. En su vídeo, NoWay menciona la "trampa de los tres años" que puede salir cara a los autónomos.

"Yo sabía que eso iba a pasar. Mi asesor financiero también me dijo que eso pasaría y que tenía que ahorrar mucho y no gastar dinero". Lo que él llama como trampa es cuando llega un momento donde se acumulan varios impuestos y luego "prácticamente tienen que pagar todo de una vez".

El hombre explicó que sus ingresos aumentaron significativamente hace tres años. Cuando presentó su declaración de la renta de ese año, se enfrentó a pagos adicionales muy altos y a un ajuste en sus anticipos. Además, debía pagar el impuesto general sobre la renta y el impuesto de sociedades. Todo junto sumó el pago de 800.000 euros en un mes, según él.

Mudarse o no, a otro lugar libre de impuestos

El pago de impuestos es un tema recurrente y los streamers e influencers hablan a menudo de ello. Cierto es que muchos pagan grandes cantidades pero también porque lo generan. En el caso de los alemanes, según el propio NoWay, muchos profesionales del sector se instalan en la isla de Madeira.

Allí, los influencers no pagan impuesto sobre la renta, lo que les permite casi duplicar sus ingresos, afirma NoWay. De todos modos, con el tiempo, Portugal ha abolido la ventaja fiscal para inmigrantes. El llamado sistema de Residentes No Habituales (RNH), que utilizaban muchos streamers, se abolió en 2024.

Este hombre ya habló hace tiempo de este tema. Según él, no hay razón para mudarse a la isla más allá de la evasión fiscal, o como él también lo llama: optimización fiscal.

Según él, tiene el lujo de poder pagar tantos impuestos (en la práctica, paga más según sus ingresos por tanto, si paga mucho es porque ingresa mucho). Sin embargo, ya dijo en una transmisión en 2023 que sería una tontería no mudarse a Madeira, porque las carreras de los creadores de contenido pueden ser muy cortas y, por ello, les merece la pena ahorrar dinero.





Igual que muchos streamers españoles se van a vivir a Andorra, los influencers alemanes se decantan por Madeira y muchos se fueron a la isla portuguesa en las últimas semanas de 2023, ya que los creadores de contenido en Portugal aún podían en ese momento obtener una ventaja fiscal a largo plazo que les permite ahorrar una cantidad significativa de dinero.

El 1 de enero de 2024 entraba en vigor una nueva norma que ya no permitiría ese ahorro de impuestos a quienes se instalasen en la isla desde ese momento, por ello se apresuraron a hacerlo en 2023.

La fuga a Madeira de 2023

NoWay habló de este tema en su momento y de por qué decidió quedarse en Alemania, a pesar de que podría ahorrar mucho dinero en Madeira. Frederik “NoWay” Hinteregger es uno de los streamers alemanes más destacados. En 2023, considerando el tiempo de visualización de los 365 días anteriores, NoWay ocupa el tercer puesto, detrás de Eliasn97 y Papaplatte. Principalmente transmite el MOBA League of Legends.

"Madeira es atractiva para los streamers: tiene buena infraestructura, buen internet y es relativamente económica. Además, se puede salir a la calle sin ser reconocido en cada esquina, especialmente para las streamers femeninas, lo cual es una ventaja, ya que no tienen que temer a los acosadores", fue lo que respondió cuando le preguntaron si se mudaría a Madeira. Él dijo comprender a los compañeros de profesión que se mudan.

No lo considera una "evasión fiscal", sino más bien una fuga de impuestos o una optimización fiscal. Quienes se muden a Portugal con el tiempo disfrutarán de enormes ventajas fiscales durante 10 años. Para los influencers con una carrera fugaz, esto es prácticamente "para toda la vida".

NoWay lo explicó así: "Al final, es así: simplemente tiene sentido matemático hacerlo, y por lo tanto muchos creadores lo aprovecharán. No estás obligado a trabajar desde un lugar concreto. Puedes moverte libremente. La mayoría ya ha pagado cientos de miles en impuestos. Lo más probable es que tengan una carrera muy, muy corta por delante, que puede terminar en cualquier momento".

