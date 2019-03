La 'tasa Google' a las grandes tecnológicas es algo que parece que avanza a nivel internacional, pero no debemos descartar que no llegue a ver la luz hasta que todos los países se pongan de acuerdo, que es uno de los deseos de los partidos de la oposición en España. El Consejo de Ministros dio luz verde a este impuesto y a la tasa Tobin.

Con él se gravaría con un 3% de tipo impositivo a "los servicios de publicidad dirigida en línea, de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario" que superasen 750 millones de ingresos mundialmente y 3 millones de euros en España. Sin embargo, todo ha quedado en el aire con la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. A falta de un nuevo Gobierno, nos queda un posible acuerdo a nivel comunitario, pero tampoco será esta legislatura.

En Francia, tal y como informa Bloomberg, Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas, ha afirmado que el ejecutivo planea lanzar un impuesto similar que afectará a 30 gigantes de Internet con un paquete de medidas similar al español para lograr "justicia fiscal". De momento, eso sí, solo se presentará como proyecto de ley. Finalmente no llevarán a cabo su propuesta reducida, la que negociaron con Alemania en la Unión Europea. Este impuesto no es novedad, pero desde Francia querían esperar a ver si en Europa se establecía globalmente antes de marzo, algo que no se ha dado.

Impuesto del 3 por ciento para empresas que superen 750 millones en el mundo y 25 en Francia

Aunque Francia y Alemania querían reducir el impuesto, finalmente afectará a más que publicidad.

La 'tasa Google' de Francia se parece a la española, pues es algo que se ha debatido en el seno de la Unión Europea, pero a falta de conocer más detalles, el paquete de medidas francés parece algo más permisivo que el español, pues si ambos impuestos tienen como objetivo a empresas que ingresan más de 750 millones de euros a nivel mundial, en España solo tienen que superar la cifra de 3 millones nacionales, mientras que en Francia deben hacerlo con 25 millones de euros en territorio galo.

"Los gigantes digitales pagan 14 puntos menos que las PYME europeas", según el ministro de Economía y Finanzas francés

También coincide con el español el impuesto francés en el tipo aplicado, un 3% de la cifra de negocio generada en Francia a partir de 1 de enero de 2019. Eso sí, "sólo" reportaría 500 millones de euros de ingresos a las arcas de la hacienda gala, frente a los 1.200 que esperaba recaudar la ministra Montero, una cifra que había sido tildada de demasiado optimista en nuestro país.

Existe el miedo en Francia de que el impuesto afecta a empresas de nueva creación, pero Le Maire responde que con los objetivos fijados, 750 millones de euros de ingresos mundiales y 25 millones en Francia, no hay posibilidad de que estas se vean afectadas.