Google Bard 'amenaza' el liderazgo de ChatGPT: la clave está en sus características superiores y gratuitas

Cuando pensamos en ChatGPT lo situamos en el top 1 de chatbots conversacionales, debido a que supuso un gran 'boom' para cualquier persona que lo comenzó a usar. Pero la realidad es que está llegando a punto en el que se está quedando muy atrás con respecto a sus competidores (a no ser que pases por caja).

Delante de OpenAI se encuentra ahora mismo Google con Bard y una tecnología que ha ido progresando adecuadamente y con mejoras sustanciales que lo convierte en una gran opción. Y la realidad es que ya mucha gente lo sitúa por delante de ChatGPT como ocurre con Bing que cuenta con todo lo que OpenAI quiere que pagues en ChatGPT Plus. Pero Microsoft te lo da "Gratis".

Google Bard apuesta por características atractivas y gratis

Google Bard también pone a nuestra disposición una inteligencia artificial completamente gratuita y que cuenta con diferentes ventajas sobre ChatGPT que son realmente interesantes. Y es que Google se ha planteado acaparar una gran cuota de mercado dentro del mundo de los bots conversacionales (algo que ya tiene conseguido en el mundo de los navegadores).

Una de las ventajas que tiene Bard sobre GPT sin duda radica en las fuentes a todas las respuestas, algo que se ha mejorado con respecto de la versión original. Ahora es muy sencillo hacer un seguimiento de todos los sitios que está usando para generar la respuesta a tu prompt. Algo útil para poder consultarlos tu mismo o ver su fiabilidad o reputación ya solo con la URL.

Pero va más allá al ofrecer respuestas en tiempo real. Con esto queremos decir que no está limitado su entrenamiento a un periodo de tiempo concreto, sino que está conectado a internet y ofrece datos muy actualizados. Esto es algo que en ChatGPT si no pagas por desgracia no vas a tener, haciendo que sea un buscador realmente potente en la que no tienes que usar las palabras clave concretas.

Esto se suma también a lo fácil que puede llegar a ser recibir consejos de programación o incluso que corrija una parte del código que introduzcas. En total son 19 los lenguajes de programación que admite, lo que hace que sea realmente polivalente. Pero también hay que destacar su integración con herramientas realmente útiles como Docs y Gmail.

Esta última función es sin duda ideal para aumentar la productividad durante una jornada de trabajo, ya que simplemente vas a tener que dejar que Bard realice tu trabajo y consiga tener los datos para interpretarlos. Uno de los ejemplos más claros es la posibilidad de redactar un correo electrónico con una simple frase y con el estilo que tú quieras. De esta manera, Google se está convirtiendo sin duda en una opción muy importante a tener en cuenta por encima de ChatGPT.

