Google se prepara para Halloween con un cementerio de los productos que ha "matado"

Aunque el mes solamente está comenzando y Halloween se celebra el 31 de octubre, en Seattle, Google ya ha comenzado a celebrar la noche de sus "muertos" con un cementerio y calabazas.

Hasta ahora, aquí en Genbeta habíamos hablado de webs como The Google Cemetery, donde hay personas que recopilan todos los servicios que Google ha ido cerrando o sustituyendo por otros a lo largo de los años. Pero en este caso no es algo hecho por fans o detractores, sino por la propia compañía de Mountain View en una de sus oficinas estadounidenses.

La foto ha sido compartida por Dana Fried, una alta ejecutiva del equipo de desarrollo de funciones de escritorio de Google Chrome, que confirmó que el cementerio era real.

Not sure whether spooky or just sad? pic.twitter.com/E8uvavkuQf