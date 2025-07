"Hace 20 años apuntaría a mi hija en una gran escuela": el cofundador de Anthropic, líder en IA, quita valor a la educación formal

Varias son las veces que Mark Zuckerberg ha hablado de que no considera que la universidad sea la puerta más efectiva para ser un gran profesional. El líder de Meta explicó en una entrevista con Bloomberg hace unos meses que no cree que la política de contratación de Meta deba basarse en contratar a aquellos con más cualificación y conocimiento en su CV, sino en tener en cuenta otras habilidades para las que no existe una titulación académica. Pues ahora es uno de los fundadores de Anthropic quien saca un tema similar.

Ben Mann ha dado una entrevista en el podcast de Lenny Rachitsky hablando sobre cómo ve que deba ser el sistema de aprendizaje de los niños, niñas y la juventud de hoy. Por ejemplo, dice que prefiere que sus hijos sean felices y mantengan su curiosidad, a que pasen buena parte de su juventud adquiriendo conocimientos.

Algo que ha reconsiderado con la inteligencia artificial y de cara a la educación es que ya no ve tan importante "ir a una escuela de primera". Su hija va a una escuela Montessori y dice que le encanta el enfoque en la curiosidad, la creatividad y el aprendizaje autónomo que tiene.

Mann afirma que su planteamiento y el que empieza a manejar la industria de la IA es opuesto al establecido hasta ahora, en el que la formación académica y la adquisición de conocimientos era un pilar fundamental para desarrollar una carrera laboral de éxito, como recoge Xataka.

Curiosidad por encima de estudios

"Supongo que si estuviera en una época normal, como hace 10 o 20 años, y tuviera una hija, quizá estaría intentando que fuera a una escuela de primera y que hiciera todas las actividades extracurriculares y todo eso. Pero a estas alturas, no creo que nada importe. Solo quiero que sea feliz, considerada, curiosa y amable", ha explicado el experto en IA.

Según las palabras del directivo: "Pregúntale a alguien que esté trabajando en la vanguardia de la IA qué habilidad inculcar en tu hijo, y la curiosidad surge con más frecuencia. Creo que es una conclusión muy interesante". También cree que el desarrollo de la creatividad es importante para el futuro de la juventud.

Además, habla de la necesidad de ser amables en general. Y sobre todo que es importante ser amables con las IA a las que llama "overlords" (puede traducirse como jefe supremo o amo).

Afirma que le encanta cómo la gente siempre le da las gracias a Claude y esto recuerda a estudios que afirman que mucha gente está siendo amable con los chatbots por si pudiera haber represalias u otras las posibles consecuencias, en caso de que haya una rebelión de los robots y es que hay gente que teme una futura insurrección de las máquinas.

Sobre la IA reemplazando a personas

En el podcast le preguntan también si tiene algún consejo para quienes quieran adelantarse a la revolución de la IA que se estima que pueda acabar con muchos puestos de trabajo desarrollados por personas. Mann asegura que él tampoco es inmune a un reemplazos laboral y cree que "en algún momento, nos llegará a todos".

Antes de Anthropic, Mann fue uno de los arquitectos de GPT-3 en OpenAI hasta que decidió abandonar esta empresa para fundar otra porque consideraba que la firma liderada por Sam Altman no priorizaba la seguridad.

