La idea de excluir a Netflix de los Óscar ha hecho que el Departamento de Justicia de EEUU le envíe una advertencia a la Academia

La pólemica continúa, tras el éxito de 'Roma' en la última entrega de los Óscar, en la que la cinta de Netflix se llevó la estatuilla a mejor cinta de habla no inglesa, figuras como Steven Spielberg no perdieron tiempo en expresar sus molestias alegando que películas como esa pertenecen a la televisión y no deberían ser consideradas para un premio con el Óscar.

De hecho, el famoso director fue tan lejos como a decir que propondría un cambio en las políticas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para asegurarse de que no haya otro caso como el de 'Roma'. Pues, esto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos no le hace gracia, y han advertido a la Academia en una carta.

La Academia le ha confirmado a Variety que han recibido una carta de parte de la división antimonopolio del Departamento de Justicia en la que expresaban preocupación por nuevas reglas que podrían "suprimir la compentencia":

En el caso de que la Academia - una asociación que incluye a múltiples competidores en su membresía - establezca ciertos requisitos de elegibilidad para los Óscar que eliminan la competencia sin justificación procompetitiva, tal conducta puede plantear preocupaciones antimonopolio. En consecuencia, los acuerdos entre competidores para excluir a nuevos competidores pueden violar las leyes antimonopolio cuando su propósito o efecto es impedir la competencia por bienes o servicios que los consumidores compran y disfrutan, pero que amenazan las ganancias de las empresas establecidas. Si la Academia adopta una nueva norma para excluir ciertos tipos de películas, como las distribuidas a través de servicios de streaming en línea, de la elegibilidad para los Óscar, y esa exclusión tiende a disminuir las ventas de las películas excluidas, esa norma podría, por lo tanto, violar la Sección 1 de la ley Sherman que prohíbe acuerdos anticompetitivos entre competidores.

Spielberg forma parte de la junta directiva de la Academia, y como explicamos, el director tiene en sus planes proponer cambios que restrinjan la elegibilidad de las películas que se estrenan en Netflix u otros servicios de streaming al mismo tiempo que se muestran en cines.

Los directivos de la Academia no se reunirán hasta el próximo 23 de abril para su revisión anual de las reglas de los premios.

Spielberg versus el streaming

Netflix respondió a las declaraciones de Spielberg pocos días después, desde su cuenta de Twitter, la plataforma alegó cosas como que no todo el mundo tiene cines cerca o dinero para una entrada, pero eso no quiere decir que no puedan disfrutar del cine.

El problema para Spielberg es que según él, las películas de "verdad" o elegidas para los Óscar deben mostrarse en el cine primero y por más tiempo, y no cree que una película que ha estado en solo un par de cines durante menos de una semana deba ser nominada. Esto las convertiría en películas para la televisión, y para él pertenecen a los Emmys y no tienen derecho a competir en los Óscar.

Y para quienes alegan que Spielberg odia el streaming, este no parece ser el caso, pues fue una de las figuras centrales de la reciente presentación de Apple TV+, el nuevo servicio de televisión online de Apple que contará con una producción original del director.

Es más bien que tiene una forma muy elitista de ver el cine, con la que el Departamento de Justicia no parece estar muy de acuerdo porque muy bien podría afectar la competencia a nivel comercial.