Ir a la oficina está minando la calidad de vida de muchos españoles, según esta investigación. Sobre todo en las grandes ciudades

Ir a la oficina está minando la calidad de vida de muchos españoles: El Estudio de Bienestar y Salud Laboral elaborado por Edenred y Savia indica que el 62,4% de los profesionales considera que el trayecto diario "limita su equilibrio entre vida personal y laboral".

Coincide que la generación más joven en el mundo laboral, la generación Z, es la que peor parte parece estar llevándose aquí y, sobre todo quienes viven en las grandes ciudades de España.

Por territorios, Madrid (69,4%) y Cataluña (69%) muestran los porcentajes más altos, seguidas de la Comunidad Valenciana (60,9%) y Andalucía (57,7%). Al mismo tiempo, quienes más ven que su vida está viéndose negativamente afectada con el tiempo que se pierde en el transporte son los profesionales de la generación Z: un 70% perciben el trayecto como un obstáculo para su vida diaria y seguidos muy de cerca de los millennials.

Al mismo tiempo, es importante tener esto en cuenta puesto que la conciliación se consolida como un criterio determinante para elegir empresa. El 52% de los trabajadores la identifica como "un factor clave, porcentaje que asciende al 62,4% entre los millennials jóvenes".

Nueva ley

Al mismo tiempo, como recuerdan desde la revista Equipos y Talento, el pasado jueves 13 de noviembre, el Congreso aprobó definitivamente la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que reconoce la movilidad como un derecho ciudadano.

Esta introduce la obligación para las empresas de elaborar planes de movilidad sostenible (al trabajo) que impulsen formas de desplazamiento más eficientes y con menor impacto ambiental: a pie, en bicicleta, en transporte público o mediante coche compartido.

La oficina supone un coste extra

Ya habíamos visto cómo en España uno de los principales gastos es la gasolina para desplazarse y que, aunque en España también gastemos en luz y electricidad si hacemos las labores desde casa (eso sí, tu empresa debería pagarlo, según la ley), salía menos caro quedarse en casa. En esta noticia puedes leer un exhaustivo análisis hecho en Genbeta.

Además del costo económico, habíamos visto que en España la gente gasta, de media, 63 minutos al día para ir a la oficina: una media hora para ir y otra para volver a casa.

Un estudio en nuestro país mostraba el pasado año que los gastos asociados al trabajo que desempeña un empleado que va a la oficina y quienes se quedan en casa y ha descubierto que "la mayoría de los empleados buscarían otro trabajo si los gastos de desplazamiento obligado hacia la oficina fueran más elevados de lo razonable".

