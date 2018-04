La autora del tiroteo en YouTube publicó vídeos criticando los filtros y la desmonetización en la plataforma

Ayer en vivimos en directo lo ocurrido en la sede de YouTube en Cherry Avenue (California). Una mujer se presentó con una pistola de 9 milímetros e hirió a tres personas. Pocos minutos después se suicidaba y se ponía fin a esta situación tan terrorífica.

La policía de San Bruno confirmó hace unas horas que la autora de los disparos fue Nasim Aghdam, una usuaria de YouTube de 39 años que en varias ocasiones había asegurado estar muy enfadada con la plataforma.

The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details - https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5 — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 4 de abril de 2018

En su página web podemos encontrar enlaces a sus redes sociales, pero tanto sus canales de YouTube (publicaba en turco, persa e inglés) y su cuenta de Instagram han sido eliminadas. Sin embargo, su canal de Telegram sigue activo y en él podemos encontraros decenas de vídeos y fotografías.

Mucho kitsch, mucha crítica

En cuanto a planteamiento y estética, sus vídeos eran totalmente kitsch y bizarros. Mirando fijamente a cámara, cantaba, bailaba y sobre un croma de lo más cutre. En Dailymotion, de momento, conservan todos sus vídeos.

En el último año Aghdam publicó una serie de vídeos en los que criticaba duramente las políticas de YouTube, afirmando estar muy enojada con la desmonetización en la plataforma y apuntaba que el contenido que se hacía viral era seleccionado a dedo.

"No existe igual oportunidad de crecimiento en YouTube o en otra plataforma de vídeos. Tu canal crecerá si ellos lo quieren".

De hecho, en su página web todavía podemos ver capturas en las que se queja del poco dinero generado con sus vídeos: "¿0,10 dólares por 300.000 reproducciones?". Debajo de estas imágenes enlaza a vídeos de YouTubers tan populares como Casey Neistat, que también se quejan con los cambios en la manera de obtener ingresos en YouTube:

La realidad es que una parte importante de la comunidad de YouTube está enfadada con la plataforma por el cambio de políticas, ya que los canales pequeños lo tienen más complicado para hacer dinero con su contenido.

Las redes sociales son ya una parte más de nuestra vida, y actos como este demuestran que algunas personas son capaces de hacer atrocidades si sienten que se está "atacando" alguno de sus espacios virtuales.

