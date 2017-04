“Los algoritmos de Facebook no muestran un tercio de nuestros artículos”

La queja es de Kurt Gessler, editor de la sección digital del diario local Chicago Tribune, quien ha descubierto que un tercio de los artículos que enlazan en Facebook no están llegando a los lectores del periódico como antes.

Para descubrirlo , creó una pequeña base de datos con el alcance orgánico de todos los artículos publicados y compartidos en la red social de los últimos meses divididos según su alcance: menos de 10.000 visualizaciones, entre 10.001 y 25.000, 25.001 y 50.000 y más de 50.000.

Los resultados mostraban un gran incremento de artículos que sólo llegaban a menos de 10.000 lectores. Algo extraño según los datos del pasado y su creciente número de seguidores (casi medio millón).

En diciembre sólo 8 artículos se quedaron sin superar las 10.000 visualizaciones en la cronología de Facebook. En enero 80; en febrero 159; y en marzo 242. Todo eso mientras su web crece en seguidores.

¿Será la cadencia de los artículos compartidos?

No. La cadencia se incrementó en los últimos 15 meses desde los 20 a los 24 artículos diarios, pero Facebook recomienda publicar entre 24 y 48 piezas al día en su plataforma. El resto de medios de audiencias similares comparados por Gessler superaba por un amplio margen el número de posts en Facebook del Chicago Tribune.

¿Y la variedad de los artículos?

No. Pese a que Chicago Tribune no cumple con la recomendación de Facebook de incluir un 50% de artículos enlazados, un 25% de fotografías y un 25% de vídeo en su página, ningún otro medio comparado se acerca si quiera. “La mayoría de periódicos está compartiendo artículos enlazados entre un 90% y un 95% de las veces”, dice Gessler.

El algoritmo

El 31 de enero Facebook lanzó un comunicado en el que se prometía mostrar a sus usuarios el contenido más relevante para ellos. Primero, detectando la veracidad de las noticias y filtrando aquellos post que rogaban por que se compartiese el contenido o se diese “Me gusta”. Pero también estableciendo un ranking que depende de lo que estén comentando tus amigos y el número de reacciones que está obteniendo. Facebook dijo que esperaba que “la mayoría de páginas no se viesen afectadas por estos cambios”.

Gessler y su medio están afectados por el cambio, según su conclusión y el estudio de los datos de su página en Facebook. “Los datos muestran que estamos teniendo menos post exitosos y más post que pasan sin pena ni gloria entre nuestros lectores sin cambiar nuestra estrategia y cuando nuestro número de seguidores no para de crecer”, dice el editor. “¿Alguien más está padeciendo lo mismo? Porque si uno de cada tres artículos no va a llegar a nuestros lectores por el algoritmos, tendremos que cambiar la forma en la que jugamos a esto”.

Facebook y los medios

Los medios se arrodillaron ante Google. Agregaron tráfico desde su motor de búsqueda y pronto acabaron por perder el control de la publicidad que se mostraba en sus webs. El precio por impresión de publicidad se desplomó. Se combatió añadiendo más publicidad y surgieron los bloqueadores de publicidad.

Ahora pasa con Facebook. Los medios ya no controlan al 100% cómo llegan a sus lectores, lo hace un algoritmo que ni comprenden ni pueden comprender.

Por si fuera poco, los Instant Articles de Facebook, que se supone iban a ser la salvación de los medios, dan menos dinero que la publicidad digital tradicional. Muchos medios han abandonado la plataforma por este motivo tras menos de dos años de prueba.

Google y Facebook absorben la casi totalidad de ingresos publicitarios en medios online mientras los periódicos luchan por culminar su transformación digital mientras el papel vende cada día menos.

.@iab it does seem relevant to note when you back out Facebook and Google, the digital ad industry actually shrunk in 1st half. #unhealthy pic.twitter.com/x0gRXWz6XT