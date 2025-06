Matemáticas, Física e Ingeniería Informática son las carreras con la nota de corte más alta en la EvAU. Y tiene todo el sentido

Año tras año, la historia se repite. Llegan los resultados de la Selectividad (o ahora EvAU o PAU) y, con ello, vemos que hay carreras universitarias que exigen una nota de acceso de casi la perfección para poder entrar. Y este año parece indicar lo mismo, sobre todo con los dobles grados relacionados con las ciencias puras y la ingeniería. Y ahí también se cuela la ya tradicional Medicina. Si lo pensamos fríamente, tiene toda la lógica del mundo.

Según los datos más recientes, titulaciones como el Doble Grado en Matemáticas y Física lideran las listas de las titulaciones con las notas de corte más altas, rondando el 13,7 sobre 14. Casi la perfección. Lo mismo ocurre con el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas, que exige notas que rondan el 13,6. Precisamente, la nota de corte más alta que tenemos de referencia está en la Universidad de Sevilla, con un 13,764 para el Doble Grado de Matemáticas y Física.

Las carreras universitarias con más dificultad para entrar

Pero... ¿por qué estas carreras? En la actualidad vivimos en una era tecnológica y científica, lo que provoca que la demanda de profesionales STEM haya ido en aumento en los últimos años. Con 'STEM' nos referimos a las profesiones centradas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, siendo el acrónimo de 'Science, Technology, Engineering and Mathematics'.

Así lo reflejan diferentes datos de empleabilidad, como el informe de mayo de 2024 del Santander Open Academy que ofrece datos muy importantes. Según la ONU, se estima que el 75% de los puestos de trabajo estén vinculados a áreas STEM de aquí a 2050. Lo mismo ocurre con el informe Education at a Glance que apunta a que el 88% de los titulados cuenta con una tasa de empleo de media del 90% en los países de la OCDE y del 88% en España.

Y en lo que respecta. adinero, el XVIII Informe Los + Buscados de 2024 apunta a que los trabajadores que tienen una carrera STEM lideran el ránking de los sectores mejor pagados.

Lo mismo señala el Observatorio de Recursos Humanos, que estima que a partir de este mismo año se demandarán 90.000 profesionales STEM en toda España en los próximos tres años. Una demanda que irá en crecimiento. Algo que también apunta la Asociación Española para la Digitalización, donde se advierte de una falta de talento digital y la necesidad de 1,4 millones de profesionales en esta década solo para España.

Y es algo lógico. Las empresas están buscando hoy en día, de manera desesperada, talento con una sólida formación en estas áreas que pueda enfrentarse a los retos actuales: inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología... Así, grados como Matemáticas y Física, o Ingeniería y Matemáticas, aportan las competencias necesarias para que las empresas 'peleen' por contar con alguno de estos egresados en sus filas.

Hemos visto cómo el Grado de Matemáticas ha pasado de no tener requisitos de nota para acceder, a necesitar ahora calificaciones muy altas. Y la mayoría ya no optan únicamente por acabar como profesores de secundaria o bachillerato, sino que aspiran a puestos profesionales en grandes empresas, donde sus conocimientos pueden generar importantes beneficios. Aunque lógicamente no es un paseo de rosas.

No debemos olvidar que estas altas notas de corte se deben a la limitada oferta de plazas en la universidad pública para unas titulaciones muy demandadas. Es lógico que las facultades tengan un techo para admitir nuevos estudiantes, pero esta escasez frente a una demanda creciente dispara las notas de corte. Solo los expedientes más brillantes pueden acceder a estas carreras.

No podemos obviar tampoco la exigencia de estas titulaciones. Matemáticas, Física o una Ingeniería Informática requieren de una gran capacidad de abstracción, pensamiento lógico, dedicación y una sólida base académica. Esto hace que quienes han demostrado un gran rendimiento en Bachillerato y la PAU sean quienes finalmente puedan acceder a estos estudios.

En definitiva, que estas carreras presenten las notas de corte más altas de toda España no es casualidad. Es un reflejo de las prioridades del mercado laboral y del valor que otorgamos como sociedad a ciertas profesiones. Los jóvenes más preparados, al final, optan por carreras que perciben como más prometedoras y desafiantes, respondiendo el sistema con un listón cada vez más alto. Aunque también hay jóvenes muy preparados que deciden seguir su verdadera vocación, más allá de los criterios de demanda laboral, y estudian aquello que realmente sueñan.

