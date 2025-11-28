Las mejores ofertas en software y cursos durante el Black Friday

En Genbeta hemos creado otro año más una nueva lista de ofertas en cursos, suscripciones de streaming y sobre todo, software. Ahora puedes disfrutar de una gran selección de ofertas y rebajas en algunos de los apartados clave de lo que cubrimos día a día.





Black Friday 2025: lo mejor en software

Diseño gráfico y ofimática

Adobe Creative Cloud Pro. Respecto a lo que suele costar (921 euros), la mejor suite de diseño gráfico y arte digital en general se encuentra rebajada un 58% en Amazon, quedando a 389 euros, o 32,5 euros al mes, si lo planteamos de esta forma. Lo mismo, para estudiantes y docentes se queda a 124,99 euros.

Adobe Creative Cloud Photography. En este caso, Adobe piensa en los fotógrafos y diseñadores gráficos que no quieren pagar el pack completo de programas como After Effects o Premiere Pro que quizá no necesitan. Con este pack tienen acceso a Photoshop, Lightroom y Lightroom Classic durante un año por 105 euros, frente a los 288 comunes.

Microsoft 365 Personal. La web oficial de Microsoft ofrece descuentos en sus dispositivos Surface y en Xbox. También ofrece 12 meses gratis de Microsoft 365 Personal y después un 50 % de descuento para estudiantes que usen la dirección de correo electrónico de su universidad.

McAfee Total Protection 2026. Destinado a 5 dispositivos y con software de seguridad de Internet antivirus, VPN, administrador de contraseñas, monitoreo de web oscura y suscripción de 1 año. Ha pasado de 119,90 a 19,90 euros.

Norton 360 Deluxe. Suite de seguridad "todo en uno" para proteger hasta 5 dispositivos de tu familia, que combina IA para detectar estafas con controles parentales. Asegura proteger tu privacidad digital mediante una VPN con cifrado bancario, un gestor de contraseñas seguro y monitoreo activo de la Dark Web para alertarte si tus datos están expuestos. De un precio habitual de 32 euros, baja a 14,50.

Webroot Antivirus para PC Gamers 2025. Antivirus destinados a ordenadores con diferentes versiones de Windows instaladas, Windows 11 también, y a 14,99 euros por un año de licencia. Precio sin descuento en Amazon es de 39,99 euros.

MailerLite para enviar newsletters. MailerLite ofrece un 25% de descuento en sus servicios. Así, en plan avanzado pasa de los 240 dólares anuales a los 180 dólares, entre otros descuentos.

VPN

NordVPN. Una de las mejores VPN del mercado está a un 75% descuento este Black Friday. Por 2,99 euros en el plan de dos años puedes cifrar tu tráfico en Internet, ocultar la dirección IP o acceder a ofertas y promociones de otros países eligiendo dónde geolocalizarte.

Plan Básico mensual de NordVPN (plan de 2 años) PVP en Hoy en NordVPN — 2,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Surfshark. Otra de las grandes se queda a 1,99 euros al mes si contratamos el pack Starter. Tiene antivirus integral, bloqueo de anuncios y rastreadores, número de dispositivos ilimitado, y promete más velocidad que otros de sus rivales.

Streaming

Filmin. Como cada Black Friday la plataforma española tiene la mejor oferta con más de 10.000 títulos sin coste añadido en su catálogo. Ofrece su suscripción anual por 70 euros, lo que supone un 30% de descuento con respecto a sus 99 euros habituales. Disponible hasta el 9 de diciembre

FlixOlé. Rebaja su plan anual a de 49,99 a 39,99 euros durante el Black Friday, ofreciendo un año de acceso a más de 4.500 películas y series españolas, desde clásicos restaurados hasta estrenos recientes. Para aprovechar este descuento de diez euros, hay que VIERNESNEGRO25 en su web entre el 21 y el 30 de noviembre.

HBO Max. Ofrecen el Plan Básico con anuncios por 3,49 euros al mes durante 12 meses en vez de los 6,99 que cuesta habitualmente. Un 50% de descuento, exclusivo para nuevos suscriptores hasta el 1 de diciembre.

SkyShowtime. Ofrece descuentos durante 6 meses tanto en su plan Estándar como Premium. El estándar pasa de ser 7,99 euros al mes a 4,99. Y el premium, que incluye 5 reproducciones simultáneas en 4K UHD, pasa de 12,99 euros a 7,99 euros. Todo ello, hasta el 1 de diciembre.

DAZN. La gran plataforma de deporte existente en nuestro país lo deja al 50% sus planes anuales de Fútbol, Motor y Baloncesto. Así, puedes ver 5 partidos de LaLiga, Premier, Bundesliga y Serie A, más NFL, por 109,99 euros al año, o 9,16 euros al mes. Si quieres verlo todo, tienes a 175 euros al año la mayor oferta de deporte del mercado.

Videojuegos de Epic Games. La firma Epic Games ha puesto descuentos a varios de sus títulos de juegos como Battlefield 6 Phantom Edition; Ready or Not: Digital Deluxe Edition; Edición Deluxe de Alan Wake 2 o HITMAN World of Assassination Deluxe Edition, entre otros.







Cursos

Packs Formativos de Seguridad. Securízame ofrece un descuento del 25% en todos sus cursos de seguridad digital. Además, la empresa premiará a uno de los alumnos que adquieran cualquiera de sus cursos o packs de formación online, regalando un curso adicional valorado en 400 euros.

Crea Cortometrajes con Inteligencia Artificial. Domestika tiene una gran lista de cursos a 0,99 euros si nos suscribimos a la suscripción Plus durante un mes por dicha cantidad. En este curso, con herramientas como ChatGPT, Midjourney, Runway, Veo3 y ElevenLabs, podemos aprender a dirigir un proyecto audiovisual completo utilizando herramientas generativas de IA.

Creación y edición de contenido para historias de Instagram. También en Domestika hay un curso para aprender cómo hacer para enganchar a la audiencia gracias a las tan utilizadas, aunque no siempre de la mejor manera, historias de Instagram. El precio ha bajado de 29,99 a 0,99 euros.

Python Aplicado: 5 Proyectos Reales de Principio a Fin. Udemy ofrece una gran selección de cursos a 9,99 euros durante este Black Friday y Cyber Monday. Es el caso de este curso, con el que aprenderás a desarrollar apps reales con Python, interfaces Gráficas (GUI) atractivas y programas ejecutables, entre otros.

CompTIA Security+ (SY0-701). Un curso en ciberseguridad de Udemy que ha pasado de costar 99,99 a 9,99 euros. Aprenderás a navegar entre amenazas, vulnerabilidades y soluciones.

Universidad Java - Cero a Experto. Otro curso de Udemy que pasa de 9,99 euros respecto a los 69,99 euros que costaba. Está actualizado y es un curso de mas de 155 horas.

Curso Superior de Python con Google Colab. Euroinnova tiene una selección de cursos rebajados por el Black Friday como uno para especializarse en Python de 300 horas. Ha pasado de 460 a 368 euros, un 20% hasta el 28 de noviembre.

Fundamentos de Programación: Aprende a programar desde cero. Es un curso para gente que quiera comenzar a programar y el precio ha pasado a 9,99 de los 44,99 anteriores. El curso promete enseñar a programar y escribir algoritmos sin importar el lenguaje de programación a usar.

Certificado de Explorador en Ingeniería de IA en español. Curso para construir tu base en IA con Python, Ciencia de Datos, Matemáticas y Fundamentos de Machine Learning. Ha pasado de 45 dólares a 9,99.

Experto en Back End con JavaScript. Curso online de 80 horas disponible en Code Space Academy por 485,46 euros frente a los casi 900 euros sin descuento.

Curso de Ingeniería de Agentes de IA (2025). En Udemy este curso de 30 días promete dominar los agentes de IA a través de la construcción de 8 proyectos reales con OpenAI Agents SDK, CrewAI, LangGraph, AutoGen, MCP. Su precio es de 9,99 dólares tras un 80% de descuento.

Imagen | Foto de 愚木混株 Yumu en Unsplash

En Genbeta | He hecho cuentas para ver si mi suscripción de 50 euros al año de Amazon Prime me renta. Esto es lo que he descubierto















