Microsoft bloqueó el correo de un desarrollador de LibreOffice. Al intentar buscar solución se encontró con un sistema desfasado

La ya tensa relación entre Microsoft y la comunidad de LibreOffice, la principal alternativa de código abierto a Office, podría haber sumado un nuevo y frustrante capítulo. Mike Kaganski, desarrollador de la suite ofimática libre, descubrió esta semana que su cuenta de Microsoft había sido bloqueada de forma repentina y sin una explicación clara. Lo peor de todo es que justo detectó este bloqueo cuando iba a mandar un correo a la lista de desarrolladores del proyecto.

El mensaje de aviso de Microsoft era tan escueto como alarmante: su cuenta había sido bloqueada por violar los términos de servicio. Kaganski, realmente sorprendido, llegó a invitar públicamente a cualquier persona a ver su correo electrónico y tratar de detectar algún mensaje que se saliera de lo normal, ya que la mayoría eran mensajes con contenido técnico sobre el desarrollo de LibreOffice.

Un sistema de atención al cliente caótico

Como cualquier otra persona, el desarrollador trató de ponerse en contacto con Microsoft para encontrar respuestas a la decisión que habían tomado. Pero lo que se encontró fue un sistema de contacto caótico. Para empezar, los métodos de verificación a través del teléfono de contacto de Microsoft le sugerían que no había ninguna opción disponible.

Pero lo caótico no acaba ahí. Relata que cuando trató de contactar con un agente de soporte técnico, se le pedía iniciar su sesión en la cuenta de Microsoft... la misma cuenta que estaba bloqueada. Algo que puede llegar a desesperar a cualquiera, y provocó que usara el email de su esposa para abrir un ticket de soporte. La respuesta fue clara: dar unas instrucciones que no servían para nada y cerrar el ticket automáticamente.

Pero aunque parece que esta cadena de errores es un incidente aislado, la realidad es que no es así. Desde TechSpot detallan también una experiencial similar a la hora de recuperar una cuenta de Outlook, donde uno se encuentra un "bucle infinito de errores 404 y páginas rotas".

La conclusión es clara en este caso: no es un fallo puntual, sino que apunta a un problema muy amplio con la infraestructura de atención al cliente de Microsoft. El sistema parece que ha dejado de tener sentido, con un sistema de recuperación de cuenta totalmente roto mientras que Microsoft no cesa en su empeño en adoptar sistemas de identificación actuales como passkeys.

Obviamente, no hay pruebas sobre que Microsoft ha bloqueado la cuenta de Kaganski por la gran rivalidad que hay entre las compañías. Pero el contexto está ahí. En los últimos meses, nos hemos encontrado con una postura muy crítica por parte de los desarrolladores de LibreOffice con las políticas de Microsoft al criticar el formato OpenDocument 1.4 por Microsoft y el uso de su propio esquema XML.

Por otro lado, algunos desarrolladores de LibreOffice celebraron públicamente la decisión de un estado alemán de abandonar Windows y Office para poder migrar a LibreOffice en sus 30.000 ordenadores públicos. Esto es algo que casa bastante con el fin del soporte oficial de Windows 10 en 14 semanas, donde LibreOffice también ha querido aprovecharse para 'atrapar' a usuarios.

Curiosamente, y a pesar de su frustrante experiencia, Mike Kaganski ha declarado que no piensa abandonar Windows a corto plazo. Según él, la experiencia en el sistema operativo más popular del mundo sigue siendo un activo muy valioso en el sector de las tecnologías de la información. Un giro pragmático que demuestra la compleja realidad del panorama tecnológico actual.

