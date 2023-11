Microsoft da pistas del lanzamiento de Office 2024 y Windows 12 para el año que viene

El año 2024 se presenta realmente interesante en lo que se refiere al mundo del software. Si todos los rumores es terminan cumpliendo, Windows 12 llegaría con cambios importantes en el campo estético, como por ejemplo con una barra de herramientas flotante como en macOS o una importante presencia de la inteligencia artificial.

Y aunque todavía no está confirmado, van a apareciendo poco a poco señales que nos indican que Microsoft tiene preparados para el año que viene grandes cambios. Porque además de Windows 12, también la compañía prepara la nueva versión de Microsoft Office, que se llamará Office 2024.

Windows 12 para 2024 va cogiendo fuerza

Ha sido a través de X donde un usuario ha publicado capturas de pantalla que se ha encontrado al acceder al paquete de Office en su configuración. Es aquí donde se ha visto que se avisa a este usuario que puede activar una versión que no conocemos de Office. En concreto, Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 Preview. Es decir, la nueva versión de Office 2024 que desde Microsoft están desarrollando para el siguiente año.

En la publicación de X se muestra realmente ilusionado con respecto a todo lo que se espera para 2024 con "New Windows Client" o "New Office". Y es que aunque todo apunta a ello, no tenemos de momento confirmación por parte de la compañía para sus planes de futuro, aunque 2024 está marcado en su calendario para tener grandes lanzamientos en su ciclo de actualización.

Pero la gran sorpresa llega cuando a esta publicación de X responde la cuenta de Windows Insider Program (su cuenta oficial en la red social). En el mensaje publicado especifican que "el futuro es realmente brillante" confirmando prácticamente que estas capturas no son un error y puede indicar que estamos ante una confirmación de la llegada de un nuevo Office y una versión de Windows.

Y es que en el calendario de actualizaciones, Microsoft se estaría dando tres años para lanzar sus grandes actualizaciones de software. De esta manera, podríamos esperar una conferencia a principios de 2024 que vería previsiblemente la luz a finales de año en el mes de octubre o noviembre.

