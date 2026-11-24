Se vuelve a ampliar el permiso por nacimiento y cuidado del menor. Aunque esta vez la nueva semana no tenemos que descontarla en los primeros meses de vida del bebé. El Consejo de Ministros ha aprobado que ahora cada progenitor tenga 20 semanas (antes eran 19) de permiso retribuido. También beneficiará a familias monoparentales, que pasarán de 32 a 34 semanas.

Lo ha anunciado la Seguridad Social como un derecho personal e intransferible. Es decir que cada progenitor tiene el suyo propio. Y no pueden transferir sus semanas al otro.

Este cambio se produce tras la ampliación de julio de 2025, donde se pasó de 16 a 19 semanas (en esa ocasión se separaron en 17 para disfrutar en el primer año y otras 2 que pueden guardarse hasta los 8 años). Ahora se añade una nueva semana en este segundo caso.

Tres semanas que podrán reservarse para más adelante

El cambio es en el reparto. Se mantienen las 17 para disfrutar en el primer año. En cuanto al periodo flexible, pasa de dos a tres semanas. Estas tres semanas pueden disfrutarse de manera continuada o discontinua hasta los 8 años de edad (como explican desde el Ministerio de Trabajo en la comunicación oficial sobre los nuevos permisos).

En el caso de las familias monoparentales pasa de cuatro a seis semanas. De ahí que haya un aumento de dos semanas (de 32 a 34). También afecta a los permisos por adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento.

Desde la Seguridad Social indican que entrará en vigor desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Con respecto a qué partos puede aplicarse la ampliación (algo que aún no está concretado), habrá que consultar en el texto publicado las fechas y eventuales disposiciones transitorias.

Foto | LaSexta con edición

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