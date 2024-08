La publicidad se ha desplomado en X. La solución de la red social de Elon Musk ha sido denunciar a un grupo de anunciantes

Ya han pasado dos años desde que Elon Musk comprara Twitter con una gran cantidad de promesas para convertirla en una red social "libre", sin spam ni bots y sobre todo que generara ingresos. Una de sus primeras medidas fue cambiar el nombre a X o el contexto a las publicaciones, pero no todo es de color de rosas: sus ingresos por publicidad no ha parado de caer en picado.

Ante esta tendencia bajista, la compañía no ha aplicado medidas para hacer X más atractiva, sino que ha optado por presentar una demanda contra los anunciantes. Concretamente, contra Global Alliance for Responsible Media (GARM) que es un grupo que reúne el 90% del gasto publicitario mundial.

Elon Musk demanda a sus anunciantes por reducir sus ingresos

La pregunta que nos podemos ahora cualquiera de nosotros es: ¿por qué se presenta una demanda? En el documento de 44 páginas, la compañía apunta a que GARM conspiró contra X para reducir sus ingresos. En concreto, creen que en el momento Musk adquirió Twitter, GARM comenzó a presentar dudas sobre los estándares de seguridad de la marca.

Uno de los grandes requisitos para poder beneficiarse de GARM es contar con unos buenos estándares de seguridad. Desde X afirman en todo momento que cumplían con los estándares de seguridad, aunque los reguladores apuntan a que X se ha convertido en un foco de desinformación y odio. Esto generó que 18 anunciantes dejaran a Twitter de lado y otros redujeran su presupuesto.

Ahora la guerra se ha iniciado contra GARM. En una carta abierta, la propia CEO de X, Linda Yaccarino, acusa directamente a la GARM de organizar un auténtico boicot a las plataformas o creadores de contenido, haciendo referencia a un informe de la Cámara de Representantes.

¿Cuánto dinero está ingresando X? Esta es una información actualmente que no sale a la luz. Si observamos información filtrada por The New York Times en el segundo trimestre de 2024 la compañía habría ingresado 114 millones de dólares.

Esta no es una cifra positiva en Estados Unidos al suponer una caída del 25% si se compara con el trimestre anterior. Pero si hablamos en términos interanuales la caída es más acusada al llegar hasta el 53% menos.

