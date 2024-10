Robert Downey Jr. lanza un duro aviso a Marvel: demandará a "todos los directivos del futuro" que usen IA para 'resucitarle'

El uso de inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un tema candente dentro de la industria cinematográfica. Y mientras que muchos respaldan su uso, algunos profesionales del sector han expresado su preocupación por el impacto de la IA en sus carreras.

Lo que no es tan habitual es que les preocupe cómo influirá la IA en sus carreras... después de que estén muertos.

Pero eso ha sido exactamente lo que ha hecho el actor Robert Downey Jr., que recientemente ha declarado en el podcast 'On With Kara Swisher' que no permitirá que su imagen sea replicada digitalmente sin su consentimiento, incluso después de su muerte.

"Mis abogados seguirán trabajando cuando yo muera"

Las preocupaciones de Downey no son infundadas, pues el uso de IA para replicar la imagen de actores se está volviendo cada vez más común en la industria cinematográfica.

Downey, conocido mundialmente por su papel de Tony Stark (alias Iron Man) en el Universo Cinematográfico Marvel, comentó que, aunque confía en que los actuales directivos de Marvel no usarían IA para replicar su interpretación de Iron Man, está preparado para demandar a cualquier ejecutivo futuro que se atreva a hacerlo. "Mis abogados seguirán trabajando cuando yo muera", afirmó.

Actualmente no le quita el sueño el posible uso de IA en Marvel, pero deja clara su posición: "Tengo la intención de demandar a todos esos futuros ejecutivos"

Las reflexiones de Downey en el podcast con Kara Swisher plantean una pregunta importante: ¿Es ético recrear a un actor sin su consentimiento, especialmente después de su muerte?

El actor señala que existe una 'falsa creencia' en que las empresas de tecnología tienen derecho a las representaciones digitales simplemente por contar con los recursos para hacerlo. Pero, para Downey, estas compañías están infravalorando el aspecto humano de la interpretación, tratándolo como un mero producto más del avance tecnológico.

Al margen de las controversias que rodean a la IA, Robert Downey Jr. se mantiene activo no sólo en Hollywood, sino también en el UCM: recodemos que regresará en 2026 como el personaje de Doctor Muerte en la próxima entrega 'Avengers: Doomsday', que marcará el inicio de su nuevo papel como villano y dejará atrás a su emblemático Tony Stark.

Los actores ya se pusieron en huelga por esto

La industria del entretenimiento ya experimenta grandes tensiones debido al creciente uso de la IA: incluso la reciente y polémica huelga de SAG-AFTRA (el sindicato que representa a los actores) vino motivada, entre otras cosas, por la demanda de una mayor protección contra el uso de la IA, de modo que se impidiera que los estudios recrearan versiones digitales de los actores sin su consentimiento.

Legalmente, la situación ha dado un giro reciente en California, después de que el gobernador Gavin Newsom firmase en septiembre una ley que prohíbe el uso no autorizado de la imagen de actores fallecidos sin consentimiento previo. Esta ley, apoyada por SAG-AFTRA, busca proteger la integridad de los actores y sus familias, estableciendo un precedente legal en la lucha por los derechos de imagen en la era digital.

