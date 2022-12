Saber a dónde ha viajado Elon Musk vuelve a ser posible. La cuenta que seguía su avión regresa a Twitter

Sin duda han sido semanas realmente convulsa para Twitter y para Elon Musk que tras realizar una encuesta anunció que iba a dimitir como CEO de la red social cuando encontrara a 'alguien suficientemente tonto para asumir el cargo'. Una de las decisiones más controvertidas que ha tomado fue la censura a una cuenta que realizaba un seguimiento de su avión, tras prometer que no lo haría.

Esta cuenta lleva existiendo más de un año, y el propio Elon Musk le pidió a su dueño que la retirara ofreciéndole 5.000 dólares. Tras rechazar la oferta, solo le quedó comprar Twitter para poder bloquearla. Pero no se quedó en la cuenta del bot, sino que también cerró todas las cuentas que tenía bajo su nombre incluso la suya personal. Hasta que se ha encontrado una forma de sortear el bloqueo.

Seguir el rastro de Elon Musk vuelve a ser posible, pero con retraso

Este bloqueo llegó a raíz de un cambio de políticas en la que se prohibía compartir la ubicación en tiempo de real de cualquier persona. Aquí podían entrar los medios de comunicación que informan de la ubicación de personalidades políticas, o incluso FlightRadar que muestra la ubicación en tiempo real de los aviones. Pero no se aplicó a ellos, sino a la cuenta que seguía el avión privado de Musk.

Landed in Oakland, California, US. Apx. flt. time 3 Hours : 20 Mins. (24 hours ago) pic.twitter.com/1KpLKjUrGV — ElonJet but Delayed (@ElonJetNextDay) December 22, 2022

En estas nuevas reglas se especifica que está prohibido compartir la ubicación de alguien en tiempo real, y únicamente estaría permitido si se ofrece con retraso. Es por ello que ha aparecido la cuenta '@ElonJetNextDay' que estaría dentro de estos parámetros al mostrar la información del avión de Musk un día después.

Sin duda con esto se le ha dado un traspié a Elon Musk, ya que los usuarios vamos a poder conocer sus viajes aunque no sea en tiempo real. Igualmente esto es posible que no le importe demasiado, ya que en este caso no se atenta contra su vida por conocer en todo momento donde está. Estará por ver si da nuevos pasos o se conforma con lo que dijo de que esto no le terminaba importando.

Sin duda Musk no ha tenido una buena entrada a Twitter, y se está demostrando que no está siendo el mejor gestor posible. Solo hay que ver el resto de sus empresas como Tesla que se está hundiendo en bolsa, y como muchos usuarios votan a favor de su marcha. Aunque esto a priori no va a cambiar que Musk sea el dueño de la red social, y el nuevo elegido sea una marioneta entre sus manos.