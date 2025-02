Sam Altman cree que OpenAI se equivocó con la visión con el código abierto: DeepSeek lo ha cambiado todo

Hace unos días conocimos cuál es la principal competencia en el mercado para ChatGPT y de cualquier otro chatbot que conocemos: desde China llegó DeepSeek con muchas sorpresas. Entre ellas, su modelo de código abierto u Open Source.

Además de la novedad llegada desde China, OpenAI anunció el lanzamiento de su nuevo modelo, llamado o3-mini, hace unos días y, para presentarlo, varios directivos de la empresa decidieron responder cualquier duda a los seguidores de la empresa en el foro Reddit. Y una de las respuestas ha llamado especialmente la atención entre los amantes de software.

Se llevó a cabo un Ask Me Anything (AMA o pregúntame lo que quieras, anunciado previamente en su perfil de X) que no le viene nada mal ahora mismo al CEO de OpenAI, Sam Altman para acercarse a su público.

El líder está envuelto en una gran polémica legal y de acusaciones públicas con Elon Musk (que ha ganado mucho poder en la esfera política de Estados Unidos) sobre si le mintió durante la creación de la empresa, también con Meta y con antiguos directivos, creadores y trabajadores de la empresa que se fueron yendo, poco a poco, con quejas abiertas a OpenAI.

OpenAI ha estado en el lado incorrecto de la historia

En una de las preguntas que le hicieron a Altman le consultan si consideraría publicar algunos modelos y algunas investigaciones. Y la respuesta del CEO de OpenAI es que, junto a su equipo, lo están discutiendo.

Y afirmó que "personalmente creo que hemos estado en el lado equivocado de la historia y necesitamos encontrar una estrategia diferente de código abierto; No todos en OpenAI comparten esta opinión y tampoco es nuestra máxima prioridad actual".

Al mismo tiempo, tal y como recuerda Xataka, OpenAI tiene poco de "abierto" y que aunque en sus inicios, GPT-1 y GPT-2 presentaban más transparencia y permitían a la comunidad beneficiarse de ellos, con GPT-3 y sucesivos modelos casi no hubo información de detalles técnicos para evitar que los competidores accedieran a esa información. De hecho, en Genbeta publicamos un análisis hecho al respecto.

Hay que recordar, como ya recogimos en Genbeta, en febrero de 2019, OpenAI anunció el lanzamiento de GPT-2, un 'modelo de lenguaje', que aseguraba que era capaz de producir textos tan convincentes que "podría ser utilizada para la desinformación o la propaganda", razón por la que sólo iban a poner a disposición del público una versión mutilada de la misma (de 117 millones de parámetros, frente a los 1.500 millones del modelo completo).

