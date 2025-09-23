Un sevillano hizo una reserva por Booking para viajar a Miami. El hotel se la cancela y acto seguido triplica los precios

"En marzo de 2026 viajo con mis amigos a Miami y hace un par de meses realizamos una reserva por Booking de un hotel que estaba bastante bien de precio", explica en sus redes sociales Chumari TV, un hombre andaluz que centra sus publicaciones en los festivales musicales a los que asiste.

El problema es que hace unos días recibieron un mail de Booking informando que el hotel no podrá alojarles en esas fechas ya que "estará temporalmente cerrado". Sin embargo, al entrar a Booking a buscar nuevos sitios donde alojarse en la ciudad, encontró este mismo lugar, disponible, pero al triple del precio que él y sus amigos pagaron.

"En la semana en la que nosotros habíamos reservado hay una serie de eventos muy importantes en Miami", recuerda el joven y enfatizando en que probablemente el hotel no los tuvo en cuenta a la hora de poner sus tarifas para esas fechas y por eso decidió cancelar todo y volver a publicitarse pero mucho más caro. Además, el resto de alojamientos tienen precios muy por encima del presupuesto inicial, porque se aproxima ya esa fecha concurrida.

Booking no regula los precios

El enfado de Chumari es contra Booking por no hacer nada al respecto. "Se han lavado las manos y básicamente te dicen que no pueden hacer nada", cuenta el viajero en sus cuentas de Instagram y de TikTok. Y el dinero, que ya estaba abonado les llega en un plazo de 14 días (más de 2.000 euros, que si quieren reservar algo nuevo, puede ser que necesiten disponer de esa cantidad de vuelta).

En las políticas al respecto, dentro de Booking explican que "ai se anula la reserva, Booking.com te reembolsa de inmediato. El reembolso puede tardar entre 7 y 12 días en procesarse, dependiendo del banco. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con tu banco directamente".

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Booking a este respecto y nos han comentado cómo funciona su plataforma a este respecto. En este caso, hay que tener en cuenta que Booking, que es la más ampliamente usada webs de viajes en España, es como un escaparate de alojamientos, tanto hoteles como incluso casas privadas al estilo Airbnb, pero ellos no entran en las condiciones que ofrecen los propietarios.

Es como un sitio donde pueden anunciarse y donde los turistas pueden conocer y analizar la oferta. Desde Booking España aclaran que "son los alojamientos (hoteles y/o otras tipologías) los que tienen control absoluto de la disponibilidad y precios que publican en Booking.com".

Y añaden que la empresa tiene un equipo de servicio al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar soporte adicional ante cualquier duda que los usuarios puedan tener.

Qué puede pasar en un caso así

Cabe mencionar aquí que hay sistemas que funcionan de manera diferente. Por ejemplo, Airbnb, que tradicionalmente unía casas particulares con viajeros, aunque ha acabado siendo un negocio millonario de grandes empresas y fondos de inversión, cuando un alojamiento cancela una reserva, tiene consecuencias.

Si el anfitrión de un alojamiento tiene que cancelar una reserva, puede estar sujeto a tarifas y otras consecuencias. En muchas ocasiones se cierra el calendario y no permiten al alojamiento recibir gente en casa a través de Airbnb. Aunque "si un anfitrión cancela por un motivo válido que esté fuera de su control y que le impida cumplir con la reservación, no aplicaremos tarifas de cancelación", que no es el caso de este hotel de Miami.

Hay gente que le comenta sus casos, que tuvieron final feliz como que "nos cancelaron un apartamento y Booking nos realojó en otro mucho mejor y no tuvimos que pagar nada más" . Otras personas comentan haber sufrido problemas similares y tener que rebuscar nuevos lugares donde alojarse.

