Booking es la web favorita de los españoles... pero los hoteles están hartos: animan a más alojamientos a sumarse a su megademanda

Booking es la web más ampliamente usada para encontrar alojamientos en Europa (en España es la favorita para reservar vacaciones) pero no ha llegado fácilmente a ese puesto. Hay irregularidades. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llegó a imponer una multa histórica de 413,24 millones de euros a la plataforma de reservas de hoteles en 2024 por abuso de su posición dominante en el mercado español durante los últimos años. Desde Europa también hay una sentencia al respecto.

Hace unas semanas nos hicimos eco de una demanda colectiva de hoteles y alojamientos de toda España y Europa y ahora los impulsores están animando a más alojamientos a unirse a este pleito. En España, la Confederación Española de Hoteles y Alojamiento Turísticos (Cehat) se alió con organizaciones homólogas de 25 países europeos para demandar a Booking de manera masiva. Lo definen como "una histórica acción conjunta paneuropea contra Booking.com".

La novedad ahora es que ya se sabe que más de 10.000 alojamientos de toda Europa se han sumado a esta demanda colectiva y que la patronal europea Hotrec, junto con más de 30 asociaciones hoteleras nacionales, han extendido hasta el 29 de agosto el plazo para sumarse a la acción colectiva contra Booking sobre las cláusulas de paridad, que acaban de hacer público. Según el comunicado oficial:

"La extensión permite que más hoteles se sumen a la iniciativa durante la temporada alta de verano. El número de inscripciones sigue creciendo de forma constante, y la respuesta hasta el momento demuestra el firme deseo del sector hotelero de luchar contra las prácticas desleales en el mercado digital".

Según informó la emisora pública neerlandesa NOS, más de 10.000 hoteles de distintos países europeos han decidido actuar de forma conjunta frente a lo que califican como una “imposición de condiciones injustas”.

Qué reclaman los hoteles de España

Ya en mayo, Ramón Estalella, Secretario General de Cehat declaraba que: “Los hoteles españoles pueden acogerse a esta iniciativa para defender sus derechos y podrán elegir entre demandar en España o en Holanda. Las reclamaciones que se tramiten en España frente a Booking se gestionarán de forma coordinada con las que se tramiten en Europa. Miles de hoteles europeos podrán sumarse a esta iniciativa y defender sus derechos”.

Como recogió la Agencia EFE, la iniciativa de demanda colectivo se pone en marcha como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de septiembre de 2024, que declaró que las cláusulas de paridad de Booking.com infringían la legislación de la Unión Europea (UE) en materia de competencia. Para los hoteles, esto se traduce en que "en los últimos 20 años, estas cláusulas de paridad han colocado a los hoteles europeos en una situación de desventaja competitiva significativa".

Quiere decir que en la práctica, las condiciones suprimían la competencia de precios entre Booking.com y otras plataformas online, lo que daba lugar a comisiones muy elevadas pagadas por los hoteles. Además, las cláusulas impedían a los hoteles ofrecer mejores precios o disponibilidad en sus propios sitios web.

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Booking para conocer su versión respecto a las acusaciones. De acuerdo a sus palabras: Las declaraciones realizadas por HOTREC son incorrectas y engañosas. La sentencia del TJUE no concluye que las cláusulas de paridad de Booking.com fueran anticompetitivas ni que afectaran a la competencia (esto queda claramente reflejado en el párrafo 92 del fallo). Por tanto, esta resolución no abre la puerta a posibles reclamaciones por daños, y defenderemos ante los Tribunales, si es necesario, que las cláusulas de paridad no tienen un efecto anticompetitivo".

