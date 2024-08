Una familia paga 1.800 euros por un alquiler en Galicia. Al llegar no hay casa, llaman a Booking y "se cortan las llamadas"

Ha llegado el verano, una época del año con muchísimo movimiento. La gente tiene vacaciones y aprovecha para irse de viaje o para descansar lejos de su hogar. Esta fecha también suele ser momento en que aprovechan los estafadores para sacarse un dinero extra con prácticas ilegales.

No es la primera vez que compartimos información de cómo se estafa a turistas a través de plataformas consolidadas en el sector como es Booking. Y, a pesar de que estos timos son comunes, Booking no parece encontrarle solución. Hace un par de años compartimos la historia de que 100 turistas reservaron una casa de vacaciones en Booking pero, al llegar, sus dueños no sabían nada.

La Voz de Galicia se hacía eco hace un año de una historia similar que merece la pena recordar para estar alerta en este 2024: una familia madrileña pagó 1.800 euros por alquilar durante unos días una casa en la localidad gallega de Boiro. Aunque la estafada dice que llegó a sospechar porque nunca recibía respuesta del alojamiento, la propia plataforma llegó a decirle que "no pasaba nada y que la reserva estaba confirmada". El periódico gallego se hizo eco de la historia tras hablar con la afectada, Raquel Torres.

Qué hace Booking ante estas estafas

La reserva sí estaba confirmada, pero la existencia de la casa y la veracidad del anuncio, no lo estaban. Viendo que se acercaba el momento del viaje y que no recibía ninguna respuesta de los dueños de su casa vacaciones, Raquel Torres dice volvió a contactar a Booking y la empresa le dijo que no hay protocolos establecidos si no se contactaba con el dueño antes de llegar y que esta web actúa solamente si se presenta algún problema a la hora de recoger las llaves.

En caso de que hubiera algún contratiempo a la hora de acceder al alojamiento, el personal de Booking le dijo que se encargaría de reubicar a la familia en un lugar "similar o mejor".

Cuando la familia llegó a la dirección del anuncio vieron que, efectivamente, como iban sospechando, no era la casa alquilada. Por un vecino pudieron conocer que en esa dirección vivía, además, una familia todo el año y no había una vivienda en alquiler.

La comunicación con Booking se corta

El problema, de acuerdo con la afectada, llegó en ese momento. Raquel Torres dice que llamó al servicio de atención de Booking y que estuvo tres horas tratando de encontrar una solución.

El problema, según la información publicada en La Voz de Galicia, llegaba cuando "la comunicación se cortaba", tras explicar el problema. Entonces ella se veía forzada a volver a llamar, le respondía otro operador, ella volvía a contar la historia y la comunicación volvía a fallar. Llegó a hablar con ocho personas diferentes y, finalmente, le ofrecieron dos opciones de alojamiento, que no se ajustaban a lo que esta familia necesitaba, según su testimonio.

Desde Genbeta llegamos a contactar con Booking para escuchar su versión, pero en la web no hay ningún tipo de dirección ni formulario para contacto de prensa en España. Solo encontramos una agencia en el Reino Unido que no serviría. Hay que recordar que esta plataforma de búsqueda de alojamientos tiene una amplia cuota del mercado europeo, pero en 2022 Booking despidió con un vídeo pregrabado a 2.700 empleados de un plumazo, casi toda su división de atención al cliente.

La clienta decidió buscar alojamiento por su cuenta y volver a llamar a Booking al día siguiente. Ese día siguiente la plataforma le ofreció otro alojamiento, que ya no era un chalet, sino un apartamento, y que costaba 600 euros más que ella tuvo que adelantar con la promesa de Booking de un reembolso. Cabe decir que, como le han dicho otras personas a Torres, a la hora de alquilar debería haber prestado atención a ciertas alarmas como que el precio era demasiado barato para la casa tan lujosa y amplia que había alquilado.

Imagen | Jared Rice en Unsplash

