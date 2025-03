Snoop Dogg revela cuánto dinero le han generado sus 1.000 millones de reproducciones en Spotify: está harto y abandona la plataforma

En un momento en el que Spotify anda empantanado con su lucha contra APKs no oficiales e intentando solucionar la polémica con sus cuentas Premium que se comportan como gratuitas (para descomunal cabreo de los usuarios), ahora se suma otra mala noticia para la plataforma procedente de la industria musical.

Y es que el icónico rapero estadounidense Snoop Dogg ha tomado la drástica decisión de abandonar definitivamente Spotify: según argumenta, tras alcanzar mil millones de reproducciones en la plataforma, su pago fue de menos de 45.000 dólares, una cifra que considera irrisoria.

Lo sorprendente es que, en respuesta, el rapero ha decidido apostar no por Tidal o por Apple Music, sino por Tune.FM, un servicio de streaming basado en blockchain, donde espera recibir una mayor retribución por su música, según afirmó en una entrevista con Billboard:

"No quiero tener nada que ver con Spotify, ahora solo estoy en Tune.FM".

El conflicto entre Snoop Dogg y Spotify

Sin embargo, Spotify ha desmentido estas cifras, argumentando que normalmente un artista podría generar millones de dólares con tal cantidad de reproducciones. La empresa sugiere que la baja remuneración de Snoop Dogg podría deberse a contratos específicos con su sello discográfico y editores.

Técnicamente, con el promedio de pago de 3.000 dólares por un millón de streams, el rapero debería haber recibido aproximadamente tres millones de dólares. Si sus ingresos fueron efectivamente menores a 45.000 dólares, se podría tratar de un mal acuerdo contractual.

Tune.FM: el refugio blockchain de Snoop Dogg

En busca de una mayor independencia financiera y control sobre su música, Snoop Dogg ha firmado un acuerdo exclusivo con Tune.FM, una plataforma de streaming basada en blockchain. Su primera acción en este nuevo ecosistema ha sido el lanzamiento de su sencillo Spaceship Party.

Tune.FM se diferencia de plataformas tradicionales como Spotify y Apple Music al ofrecer pagos instantáneos y en criptomonedas. Según su CEO, Andrew Antar, los artistas reciben el 90% de los ingresos generados por el streaming de su música, una cifra muy superior al modelo tradicional, donde los pagos tardan meses y los intermediarios se llevan una gran parte de las ganancias.

El modelo de Tune.FM funciona con JAM, una criptomoneda basada en la tecnología Hedera Hashgraph (HBAR), que permite transacciones rápidas y seguras. Con esta estructura, Tune.FM busca convertirse en la alternativa descentralizada a los gigantes del streaming.

¿Una estrategia viable o una apuesta arriesgada?

Tune.FM es un actor relativamente nuevo en la industria del streaming. Si bien ha logrado captar 80 millones de dólares en financiación, su viabilidad a largo plazo es incierta. Históricamente, muchos proyectos Web3 han tenido dificultades para sostenerse frente a gigantes consolidados.

Spotify, por su parte, sigue siendo la principal plataforma de streaming del mundo, con 574 millones de usuarios y acuerdos con grandes discográficas como Universal Music Group y Sony Music. A pesar de las críticas por su modelo de reparto de ingresos, su estabilidad y alcance global la hacen difícil de reemplazar.

Por ahora, los clásicos de Snoop Dogg continúan en Spotify, pero el artista ha insinuado que podría terminar retirando toda su música. Si su incursión en Tune.FM resulta exitosa, podría marcar el inicio de un cambio en la industria. Si no, será otro capítulo más en la historia de artistas que intentaron desafiar el status quo sin éxito.

Snoop Dogg y su visión del futuro tecnológico de la industria musical

Y es que esta no es la primera vez que Snoop Dogg apuesta por la tecnología blockchain. En 2022, tras adquirir el legendario sello Death Row Records, el artista retiró varios álbumes de plataformas convencionales y anunció que convertiría Death Row en un sello musical basado en NFT. En ese mismo año, vendió 44 millones de dólares en NFT a través de Gala Games.

Si bien en 2022 los NFT y el metaverso parecían ser el futuro de la industria musical, hoy el panorama ha cambiado. Mientras que la IA generativa ha acaparado la atención del mundo tecnológico, el mercado blockchain ha experimentado un descenso en interés y rentabilidad. A pesar de ello, Snoop Dogg sigue firme en su apuesta por las nuevas tecnologías Web3.

