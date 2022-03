La 'tasa Amazon' que España busca cobrar en las entregas a domicilio puede beneficiar a Amazon: la lógica tras este impuesto

El Gobierno de España está trabajando en el nuevo impuesto que grave las entregas de envíos de paquetes a domicilio. Siendo Amazon una empresa gigante del sector, este impuesto se conoce como "tasa Amazon". No solo incluirá a las empresas de comercio electrónico y ventas online, sino a cualquiera que entregue paquetes a domicilio.

Un grupo de expertos creado para esta reforma fiscal ya ha presentado a María Jesús Montero, la Ministra de Hacienda, su modelo para la tasa Amazon. Según este documento, el impuesto no debe imponerse sólo a las compañías de comercio online, sino que se tiene que extender a las empresas de comercio tradicional que también venden online.

Uso del espacio público

El Comité recomienda que haya "una tasa local por la ocupación del dominio público que se produce como consecuencia de la entrega a domicilio de paquetería". Es una medida que ya se ha tomado en diferentes ciudades del mundo, como Nueva York. Es decir, este gravamen extra a empresas para el Estado podría ser necesario para cuando las ciudades replanteen unos espacios que permitan el incremento del nivel de circulación de furgonetas de reparto.

Detrás de esta idea encontramos que el envío de paquetería afecta a los espacios públicos. El Centro Español de Logística explicaba en 2019 que si no se adaptaban los entornos urbanos de grandes ciudades habría graves problemas de tráfico. Además, estos servicios ocupan el espacio público y resultan contaminantes (más emisiones a la atmósfera por el traslado, más plásticos y paquetes...).

La advertencia del Centro de Logística fue un año antes de la pandemia y no hay que olvidar los estudios que afirman que los hábitos han cambiado enormemente desde el encierro al que estuvimos forzados (también hubo cambios en el consumo de comida, en la forma de estudiar o de ver estrenos propios del cine).

Es cierto que si quienes vamos de compras nos tenemos que transportar por una ciudad o región para llegar a las tiendas, también usaremos coche en muchos casos (aunque haya la opción del transporte público que la paquetería no tiene). Pero en el caso de las furgonetas de reparto encontramos que pasan mucho tiempo en movimiento, aparcadas en doble fila (por la falta de acceso a lugares donde dejar el vehículo y ser rápidos en las entregas como el sistema de empresas como Amazon exige).

Cómo esto beneficia a Amazon

Y aquí llega otra cuestión: mientras que muchas empresas podrían verse perjudicadas, la propia Amazon sería la beneficiada de esta tasa por diferentes razones. No hay que olvidar, primero, que, como ya publicamos hace un año, Amazon comunicó a los vendedores de terceros que utilizan su plataforma para comercializar productos que tenían que pagar una tarifa extra del 3%, que coincide con el porcentaje de la 'tasa Google' (algo que también hizo en Francia). Así que, en este nuevo caso, podría volver a hacer lo mismo.

Por otro lado, Amazon tiene taquillas de entrega y tiendas asociadas por todo el territorio español. Una logística que no se puede permitir cualquier empresa. Si un cliente decide que le dejen el paquete en una de estas taquillas o puntos de reparto, no tendrá que pagar la tasa extra que el Gobierno de España prepara. Pero a otras empresas no les quedará más remedio que hacerlo. Por tanto, Amazon mantendría su fortaleza frente a la competencia.