The Internet Archive rescata 450.000 canciones subidas a MySpace antes de su debacle

Internet Archive es ese lugar, nacido sin ánimo de lucro, que preserva y recupera gran parte del contenido más valioso de la red, y que no hace más que demostrar la necesidad de su existencia (por si no quedaba ya bastante claro tras incluir un emulador de Commodore 64 con más de 14 mil juegos) a su archivo.

Esta vez, se han ganado el aplauso recuperando cerca de medio millón de canciones perdidas de Myspace, tras la masacre que sufrió el servicio en 2018, que se tradujo en la eliminación de todas las fotografías y música subida entre 2003 y 2015.

ANNOUNCING THE MYSPACE MUSIC DRAGON HOARD, a 450,000 song collection of mp3s from 2008-2010 on MySpace, gathered before they were all "deleted" by mistake. https://t.co/oIunuHF7wc includes a link to a special custom search and play mechanism that lets you search and play songs. pic.twitter.com/aGkFPDBN7r