Twitter ahora permite usar NFT como imágenes de perfil: así funciona el primer paso para acercar los tokens a sus millones de usuarios

Twitter anunció en septiembre sus planes de añadir opciones para que los usuarios autentificasen tokens no fungibles (nft) en la plataforma y esta novedad acaba de llegar a la red social.

Está disponible para los usuarios de Twitter Blue (suscripción de pago) que utilicen un dispositivo basado en iOS, por el momento. Pero teniendo en cuenta que es el jefe de tecnología de la plataforma quien va a sustituir a Jack Dorsey, se atisba una fuerte apuesta por este sector.

Ready to show off your NFT? Follow these simple steps to connect your crypto wallet and let’s see your NFT PFPs! pic.twitter.com/epSL7VXG5o