Las valoraciones en Amazon son el único clavo ardiendo al que nos podemos agarrar. Ahora están a punto de cambiar

A la hora de comprar un producto en Amazon, una de las características que más nos ayudan es el sistema de puntuación. De esta forma, podemos echarle un vistazo rápidamente a la valoración de un producto y a sus reseñas para saber si se trata de un producto o vendedor de fiar.

El sistema de valoraciones es nuestro mayor aliado en Amazon, y la compañía parece que está a punto de cambiarlo, aunque no necesariamente a mejor. Tal y como ya pueden ver algunos usuarios en la web de compras, el sistema ahora presenta una estructura que puede resultar algo confusa para el usuario. Es por ello que en este artículo explicaremos en qué consiste para que lo tengas claro cuando vayas a comprar.

Un sistema de valoraciones algo confuso

Hasta ahora, el sistema de valoraciones nos permitía ver rápidamente la media de satisfacción del cliente en una escala de entre una y cinco estrellas. De esta manera, bajo el producto podíamos ver siempre este cálculo en forma de estrellas y el número total de valoraciones que han dejado los usuarios.

De esta manera, si un producto tenía una gran cantidad de valoraciones y su media rozaba las cinco estrellas, eran síntomas de que el producto coincide con la descripción del mismo y ha contentado a la mayoría de los compradores (a no ser que se traten de reseñas falsas).

No obstante, Amazon está haciendo un test para cambiar su sistema de valoraciones. Desde nuestro equipo de redacción no nos ha aparecido a todo el mundo, aunque sí lo hemos podido ver ya implementado unos cuantos, entre los que me incluyo. Sin embargo, el sistema parece variar entre regiones, pudiendo ver el número total de valoraciones en vez del porcentaje de cinco estrellas.

El problema de este nuevo sistema es que puede crear confusión al usuario, o al menos, da la sensación de que ya no podemos tener clara la valoración del producto de un simple vistazo. El sistema ahora nos indica la media de estrellas en número y una estrella al lado del mismo. También nos aparece el porcentaje total de valoraciones con cinco estrellas. Podéis ver cómo queda ahora a partir de la imagen adjunta.

Ahora si queremos ver el total de valoraciones del producto debemos dejar el ratón sobre la flechita que aparece justo al lado de la estrella. Aquí veremos el número de valoraciones globales y un desglose dividido por la puntuación que ha dado la gente.

Si bien de esta manera tenemos más cerca ese desglose, ver el total de valoraciones requiere un paso adicional, dando prioridad al porcentaje de personas que le han dado cinco estrellas al producto. Esto hará que nos tengamos que parar aún más en las valoraciones para dar nuestro visto bueno, ya que al no ver el número total de valoraciones de forma inmediata, podemos pasar por un producto que tiene una muy buena media de estrellas pero escasas valoraciones, no siendo lo ideal para una compra.

De momento parece que Amazon está haciendo pruebas con el sistema, por lo que no está claro si será el diseño final del mismo. Tampoco hay información sobre cuándo se acabará implementando a nivel global o si finalmente será un método que se acabará desechando. Tendremos que esperar para obtener más detalles al respecto.

