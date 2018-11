YouTube se quiere llenar de "historias" como Instagram y ahora están disponibles para todos los creadores

A finales de 2017 YouTube lanzaba sus "historias" con básicamente todo lo que la gente le pedía a Instagram, el formato que popularizó Snapchat y que ahora vemos hasta en la sopa, es el favorito de muchos usuarios y creadores, y las de YouTube tienen varias cosas especiales, incluyendo que pueden durar hasta una semana publicadas y ser menos efímeras.

Cuando YouTube lanzó sus stories lo hizo en beta para apenas unos 200 creadores en todo el mundo, pero esta vez no solo han mejorado las formas de compartir sino que ahora todos los creadores pueden publicar "historias" en YouTube, siempre que tengan 10.000 suscriptores o más.

YouTube Stories is currently rolling out to eligible creators with 10,000+ subs, with more to come!



Have you tried YouTube Stories? Let us know what you think!