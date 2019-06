Google elimina la integración entre Drive y Google Fotos porque hay usuarios que la encuentran confusa

Google ha decidido hacer unos cambios en la forma en la que funcionan sus productos, específicamente Drive y Google Fotos. Hasta ahora ambos servicios estaban integrados y las fotos y vídeos que almacenábamos en un servicio aparecían en el otro.

De la misma forma, si por ejemplo, borramos una foto de Google Fotos, esta también se borra de Google Drive. No más. Aparentemente muchos usuarios encontraban esto confuso y Google ha decidido divorciar las dos aplicaciones para "simplificar la experiencia".

Los cambios abarcan la sincronización automática principalmente, es decir, las nuevas fotos y vídeos de tu Drive ya no aparecerán en Drive, y las nuevas fotos y vídeos que tengas en Google Fotos no se añadirán a la carpeta Fotos en Drive.

Nueva función para la webapp de Google Fotos

Otra novedad importantes que estarán añadiendo a Google Fotos en la web es la llamada "Subir desde Drive", que nos dejará seleccionar manualmente las fotos y vídeos de Drive que queremos ver en Google Fotos, incluyendo elementos de la carpeta "Compartido conmigo".

Esos elementos, una vez que los hayas subido, no estarán conectados, es decir, tendrás dos copias, y borrarlos en un servicio no los borrará del otro para prevenir accidentes. Es importante que recuerdes que como ambos servicios ya no comparten espacio tampoco, lo que copies en calidad original contará tanto para tu espacio de Fotos y para tu espacio de Drive.

Todo lo que ya tuvieses almacenado en ambos servicios permanecerá ahí, si tenía una carpeta de Fotos en Drive, esta seguirá igual, solo que ya no se actualizarán automáticamente.

Estos cambios llegarán para todos los usuarios, incluyendo a los clientes de G Suite, a partir del 10 de julio de 2019 cuando cada servicio funcionará completamente independiente del otro.

