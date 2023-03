Le llegó un SSD falso de una tienda china y ni siquiera el software de Samsung pudo identificar que no era original

No es la primera vez que escuchamos sobre la venta de productos falsificados en tecnología. De hecho, recientemente conocimos el caso de un usuario que compró un disco duro de 2TB por 10 euros en Aliexpress y en el paquete se encontró solamente con una carcasa vacía. Sin embargo, el caso del que te vamos a hablar hoy está algo más elaborado, pues se trata de una falsificación de un SSD 980 Pro de Samsung.

Tal y como menciona el usuario @harukaze5719 en Twitter, compró en la tienda china de Baidu un SSD Samsung 980 Pro de 2TB. Lo que no esperaba fue que acabó recibiendo una falsificación del producto. Sin embargo, este disco en estado sólido también acabó burlando el software oficial de Samsung, pese a que el rendimiento era notablemente inferior.

Ni siquiera el software de Samsung detectó que era falso

Los productos de contrabando no son una novedad, y hay quienes caen en el juego sobre todo cuando encuentran una oferta demasiado jugosa como para ser cierto. Es lo que le ocurrió a este usuario, que a la hora de testear el nuevo SSD que le había llegado a casa, se dio cuenta de que algo iba mal.

Si bien el software Samsung Magician apuntaba a que se trataba de un SSD genuino, los tests de lectura y escritura que aparecían en pantalla no eran los que se esperaba este usuario. Fue en ese momento cuando el usuario detectó que el SSD que había recibido no era original.

El paquete llegó incluso en un paquete que parecía original, según el usuario. Además, todas las pegatinas se encontraban en el lugar correcto. Sin embargo, al despegarlas para ver el hardware que había en su interior, el usuario se dio cuenta de dónde venía el problema. Y es que el SSD que tenía en sus manos usaba un controlador y chip distintos al original.

En este caso, el SSD hacía uso del controlador Maxio MAP1602A PCIe 4.0 SSD de 12 nm en vez del controlador Elpis de 8 nm que utiliza Samsung en sus SSDs. Además, el chip que utilizaba también era distinto, haciendo uso de una 3D NAND de 128 capas TLC de YMTC en vez de la V-NAND de Samsung de 128 capas. Es por ello que el rendimiento de este SSD era notablemente inferior.

El hecho de que el software de Samsung no fuese capaz de detectar que el producto no era original podía deberse a que el firmware del propio SSD también había sido modificado para que no hiciera saltar las alarmas de este software. Sin embargo, Samsung debería actualizar su herramienta para facilitar a los usuarios reconocer si el producto que tienen en sus manos es o no original.

Según afirma el usuario, el producto fue adquirido por unos 127 dólares, mientras que el precio actual de este SSD en su versión de 2TB suele rondar los 200 euros (algo menos si lo encontramos en ofertas).

