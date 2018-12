Tras años de disputa, Google vende el dominio 'duck.com' a DuckDuckGo

Puede ser bastante frustrante que tu principal competidor tenga un dominio que te interesa. Eso es lo que le ocurría a DuckDuckGo, que estuvo varios años intentando conseguir 'duck.com' de Google.

Todo empezó en el año 2010, cuando la compañía de Mountain View adquirió On2 Technologies (una empresa conocida anteriormente como The Duck Corporation).

Duck.com llevaba a Google

Google compró On2 y el dominio un año después de que naciera DuckDuckGo. Google posee cientos de dominios que apuntan a su buscador (por ejemplo googel.com) y algunos usuarios de DuckDuckGo se sorprendían al introducir 'duck.com' y acabar en Google.

Hace unos días comenzaron a surgir los rumores de que Google podría haber cambiado de opinión, y ahora NamePros se ha encargado de confirmar la transferencia. Eso sí, de momento se desconoce cuánto han tenido que pagar a Google para que libere este dominio.

DuckDuckGo da las gracias a Google por cambiar de opinión

Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo, dio las gracias a su rival este gesto de buena voluntad, ya que a partir de ahora será mucho más fácil acceder al buscador de su compañía.

Estas palabras de agradecimiento contrastan con las que publicaban en el mes de julio en un tweet, cuando se quejaban de que Google confundía a los usuarios (ya que los que llegaban a Google a través de duck.com podían ver un enlace a DuckDuckGo).

Google also owns https://t.co/ud1YyoqbZ5 and points it directly at Google search, which consistently confuses DuckDuckGo users. — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) 18 de julio de 2018

En estos momentos ya está activo el cambio, y si escribimos duck.com en nuestro navegador iremos directamente a DuckDuckGo.