El 'Coche fantástico' también sabía programar, y ya sabemos qué lenguaje usaba

En los años 80, la serie televisiva "El Coche Fantástico" y su protagonista David Hasselhoff triunfaban entre la audiencia, al tiempo que ofrecía a mucha gente un primer vistazo a los posibles usos futuros de la inteligencia artificial. No nos engañemos: el coche KITT (Knight Industries Two Thousand) venía a ser algo así como un Tesla con ChatGPT incluido.

Lo que muchos no saben es que la base de programación de K.I.T.T. era, sorprendentemente, el lenguaje de programación BASIC. Visualizando el episodio titulado "Knight of the Drones" -concretamente una escena en la que Michael Knight pide a KITT información sobre un helicóptero, y el vehículo responde mostrando código en su pantalla- los aficionados más perspicaces (y más geeks) pudieron observar algo inusual en la interfaz de KITT: líneas de código fuente.

Dicho código no tenía mucho sentido como respuesta a la consulta de su conductor y protagonista, y respondía más bien a un intento de que dar una imagen 'futurista'... pero aun así, no eran meras palabras y números al azar, sino que se trataba de un lenguaje reconocible con un funcionamiento analizable.

El lenguaje

Concretamente, el lenguaje usado era el AppleSoft BASIC, un dialecto del entonces popularísimo lenguaje BASIC, usado en las computadoras Apple II durante los 80. Dicho dialecto había sido desarrollado por Microsoft (concretamente, por el segundo empleado de la compañía, Ric Weiland), y Apple adquirió la licencia en 1977 para sustituir al más limitado Integer BASIC, creado por Steve Wozniak.

Una de las características más destacadas de Applesoft BASIC era su simplicidad de uso. Los programas en Applesoft se escribían utilizando comandos simples y estructuras de control básicas, lo que lo hacía accesible para los principiantes en programación, pero al mismo tiempo el lenguaje proporcionaba instrucciones integradas para manejar gráficos y sonido, o para manipular directamente la memoria y otros aspectos del sistema.

El código

El código observado empieza en pantalla el seno, coseno y tangente de 30 números aleatorios, y a continuación incluye una lista de nombres (algunos relacionados con Paramount Pictures, otros no identificados) y de números, posiblemente chistes internos de los responsables de efectos de la serie.

Luego se muestra lo que parece ser el comienzo de una noticia: "¿Qué diablos? La decisión del jurado de negarle al alcalde Smith su elección de-". El alcalde de Los Ángeles (donde se filmó el episodio) en los años 80 era Thomas Bradley, y debe haber habido miles de alcaldes Smith a lo largo y ancho de los EE.UU., así que a qué se refería esto es un misterio...

El código ha sido probado usando emuladores de Apple II:

Imagen | Marcos Merino mediante IA + Imagen promocional de "El coche fantástico", de la NBC

