La competencia se está comiendo la tostada de VS Code en programación con IA. Microsoft les ha quitado acceso a sus extensiones

La lucha por el dominio en el mundo de los entornos de desarrollo integrados (IDE) ha entrado en una nueva fase: Microsoft, el gigante tecnológico detrás de Visual Studio Code (VS Code), ha empezado a restringir activamente el uso de sus extensiones más populares —como las de C/C++, C#, Pylance y Remote Access— a editores que no sean su propia plataforma.

¿El blanco? Proyectos derivados como VS Codium, Windsurf y, especialmente, Cursor, un editor basado en IA que gana cada vez más adeptos.

Un cambio que dejó sin herramientas a miles de desarrolladores

A comienzos de este mismo mes, los desarrolladores que utilizaban forks de VS Code como Cursor o VS Codium comenzaron a notar que extensiones clave desarrolladas por la propia Microsoft, como la de soporte para el lenguaje C/C++, habían dejado de funcionar repentinamente.

La extensión en cuestión, fundamental para tareas como el autocompletado y la depuración de código, arrojaba un mensaje de error que señalaba que solo podía utilizarse en productos oficiales de Microsoft.

Este cambio se hizo efectivo con la versión 1.24.5 de la extensión... pero, en realidad, los términos de uso del Marketplace de Visual Studio ya indicaban desde 2020 que estas extensiones solo podían usarse en herramientas de Microsoft, sencillamente hasta ahora no se habían molestado en implementar una verificación en tiempo de ejecución para hacer cumplir esa política.

Así que... ¿por qué ahora?

Cursor: la amenaza con IA añadida

La decisión parece especialmente dirigida contra Cursor, un editor que combina la base de código abierta de VS Code con capacidades avanzadas de IA, y que se ha posicionado como una alternativa clara, gracias a funciones como la asistencia automática y la navegación inteligente de código.

Su popularidad ha ido en aumento, particularmente entre desarrolladores que buscan integrar herramientas de IA en sus flujos de trabajo diarios.

Desarrollado por la startup Anysphere, esta aplicación había estado utilizando un truco que permitía a sus usuarios acceder a extensiones del Marketplace de VS Code: un proxy inverso que enmascaraba las peticiones a los servidores oficiales les permitía descargar incluso aquellas creadas por Microsoft.

Esta maniobra, aunque controvertida, ofrecía acceso a herramientas de alto nivel sin depender directamente del ecosistema cerrado de Microsoft.

El marketplace en cuestión

La apuesta por lo abierto

Desde Cursor ya han reaccionado. Michael Truell, CEO de Anysphere, aseguró que están trabajando en una transición hacia alternativas completamente de código abierto, como la extensión 'clangd', que ofrece funcionalidades similares para C/C++, aunque con una base de usuarios mucho menor (1,7 millones frente a los 81 millones de la extensión oficial de Microsoft).

VS Codium, por su parte, sigue impulsando el uso del marketplace Open VSX, mantenido por la Eclipse Foundation, como alternativa abierta al de Microsoft. Sin embargo, la oferta de extensiones allí es todavía limitada en comparación con la tienda oficial.

¿Qué pasa entonces con VS Codium?

Decíamos que Cursor realizaba una 'triquiñuela' para acceder al Marketplace oficial de VS Code... pero, si VS Codium nunca ha tenido acceso a la misma, ¿cómo les afecta la decisión de Microsoft?

Fácil: porque, aunque las instalaciones automáticas desde dicha tienda online no estaban a su disposición, aún era posible recurrir a la descarga manual de esos mismos archivos (*.vsix) para instalar las extensiones en VS Codium (y en otros forks, como Windsurf).

Pero ahora, durante el proceso de instalación, esos .vsix detectan que no los están ejecutando desde un editor que cuente con la bendición oficial de Microsoft, por lo que dicha instalación se termina cancelando.

¿Competencia desleal?

La comunidad de código abierto ha reaccionado con indignación. Usuarios de Cursor y VS Codium han denunciado que este movimiento afecta negativamente a la competencia y al desarrollo libre.

Algunos desarrolladores incluso han planteado llevar el asunto ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, argumentando que Microsoft está ejerciendo prácticas desleales al promover su propio producto, Copilot con Agent Mode, mientras bloquea a competidores como Cursor.

¿Qué es el Agent Mode? Anunciado recientemente, introduce agentes de software impulsados por IA que ayudan en la codificación y refuerzan aún más la estrategia de integración vertical de Microsoft: editor, extensiones, servicios en la nube y herramientas de IA, todo en un único paquete propietario.

¿'Libre' no es realmente libre?

La ironía de la situación no pasa desapercibida. Aunque el código de VS Code es en teoría abierto bajo licencia MIT, su distribución oficial (la que todos conocen como 'VS Code') incluye personalizaciones y licencias restrictivas que la atan firmemente al ecosistema de Microsoft (al igual que Google Chrome con respecto al código de Chromium).

Vía | The Register

Imagen | Marcos Merino mediante IA

