El creador de Python afirma que quieren hacer el lenguaje de programación "dos veces más rápido"

Hace unos días hablábamos de Pyston 2.2, una implementación de Python 3.8.8 que prometía ser hasta un 30% más rápida que Python en servidores web, según benchmarks medidos por sus creadores. Según Kevin Modzelewski, su creador, Pyston elimina "muchas de las características de depuración poco utilizadas que admite Python".

Ahora, Guido van Rossum, creador de Python, que desde hace tiempo es el lenguaje de programación más popular según distintas métricas, afirma que quieren hacer que su creación sea el doble de rápida. Pese a su popularidad, no es aun asunto menor, pues esa "lentitud" está haciendo que surjan implementaciones como Pyston, o no ser alternativa en muchos casos a C++ por necesidades de velocidad.

Habrá que esperar a Python 3.11 para comprobar si la velocidad mejora

Como apuntan en ZDNet, Python 3.11 será la versión que traerá los cambios de los que habla Guido van Rossum. Para ello, según explican, habrá que esperar a la pre-alpha de Python 3.11.0, que se espera para mayo de 2022. Para la versión de prelanzamiento, sin embargo, habrá que esperar tres años, a 2024. Con la rama 3.11 coincidirán en desarrollo otras dos versiones, como 3.10 y 3.9.

Actualmente, van Rossum se encuentra trabajando en Python, pero desde el seno de Microsoft, a donde llegó tras "aburrirse" de su jubilación. Esto generó algunas polémicas, pero ha servido para que Microsoft contribuya al ecosistema Python con 150.000 dólares de patrocinio para la Python Software Foundation (PSF) este año.

Diapositiva compartida por Van Rossum.

El equipo de Microsoft dedicado al desarrollo de Python está compuesto por van Rossum, pero también por Eric Snow y Mark Shannon. Los tres colaboran con los desarrolladores de Python, y no plantean forks que den dolores de cabeza a la comunidad.

En su presentación sobre el trabajo en CPython, afirma estar lejos de poder asegurar de que llegarán a duplicar la velocidad en dos veces, pero son optimistas. Ello pasa, según el creador del lenguaje, por no romper compatibilidad ABI estable, ni romper compatibilidad API limitada", así como por una apuesta para que el código permanezca "mantenible".

Quienes más se beneficiarán, según van Rossum, serán los usuarios de tareas intensivas basadas en código puro de Python, usuarios de webs hechas con Python, y usuarios de herramientas que usen Python, por lo que, de llegar, las mejoras estarían lejos de quedar solamente en el lado de los desarrolladores