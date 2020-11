El creador de Python se "aburre" de estar jubilado y se incorpora a Microsoft como desarrollador

Guido van Rossum, creador del popular lenguaje de programación Python, se ha unido a la división de desarrolladores de Microsoft… un año después de haberse jubilado. "Decidí que la jubilación era demasiado aburrida".

Van Rossum creó Python en 1991 y estuvo guiando su evolución durante nada menos que tres décadas, reclamando para sí con humor el título de "Dictador benevolente vitalicio" de la Python Software Foundation.

Tras lograr situar a Python como uno de los lenguajes informáticos más populares del momento, a mediados de 2018 anunció que se tomaría unas "vacaciones permanentes" y que dejaría el proyecto en manos de su comunidad de desarrolladores.

Pero todo eso lo hacía en su tiempo libre: como profesional llevaba trabajando desde 2013 (tras su salida de Google) para Dropbox, una plataforma cuyas primeras líneas de código se habían escrito en Python.

Entonces, en octubre de 2019, cuando contaba ya con 63 años y medio, decidió que había llegado el momento de su "retiro oficial". Pero el aburrimiento ha logrado sacarle de ella... y el giro de 180º de Microsoft con respecto al software libre parece haber resultado ser clave para que Van Rossum encuentre allí su sitio.

Un portavoz de Microsoft ha declaro a TechCrunch que la compañía no tiene ningún detalle adicional para compartir al margen de confirmar la noticia:

I decided that retirement was boring and have joined the Developer Division at Microsoft. To do what? Too many options to say! But it’ll make using Python better for sure (and not just on Windows :-). There’s lots of open source here. Watch this space.