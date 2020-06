Con estos webinars online puedes aprender a programar gratis durante junio

Aquellos usuarios que quieran aprovechar el comienzo del verano para iniciarse en el desarrollo de software están de enhorabuena: Le Wagon, una startup con centros de enseñanza de programación presente en 38 ciudades de 20 países, acaba de anunciar el lanzamiento de varios webinars gratuitos para abordar conceptos básicos de programación.

A causa de la crisis del coronavirus, esta oferta informativa se impartirá 100% online (aunque, eso sí, en inglés), pero "los profesores darán todo el apoyo necesario y responderán a todas las dudas de los alumnos a través de esta vía".

Dichos cursos están pensados en los que desean formarse en habilidades tecnológicas para afrontar el futuro del mercado de trabajo: así, podrán tener un primer contacto con lenguajes como JavaScript o Python, o con áreas como el diseño web (HTML, CSS), bases de datos (SQL), la creación de prototipos de apps móviles o el diseño de experiencia de usuario.

Los webinars, a los que puedes apuntarte en esta web, tendrán una duración de dos horas y se irán realizando a lo largo de este mes, empezando el próximo martes 9. Son los siguientes:

Code your first website with HTML & CSS

Prototype your app in 1 hour with Figma