El 97% de la gente tiene dificultad para diferenciar si una canción está hecha con IA. No es tan malo como parece

Todo apunta a que Spotify debería preocuparse por la explosión de Suno en tanto en cuanto sus creaciones son tan buenas que cuesta distinguir si las canciones generadas son obra de la inteligencia artificial o de los humanos. O mejor dicho: ya no es que las canciones made in IA pasen el test de Touring, es que la inmensa mayoría de personas las damos por buenas.

Y si Spotify tiene motivos para echarse a temblar, su rival Deezer más de lo mismo, como ha podido comprobar en un experimento realizado con la ayuda de Ipsos. La conclusión no da lugar a dudas: el 97% de las personas no puede distinguir entre música generada íntegramente por IA y música creada por humanos. Pero eso no es toda la historia.

El estudio de Deezer tiene una letra pequeña que invita al optimismo

En la encuesta realizada para el experimento, 9.000 personas escucharon tres pistas y les pidieron que adivinaran cuál había sido creada por la IA... si es que había alguna. Si la persona no acertaba todas, se consideraba como fallo. Y eso tiene su letra pequeña: si aciertas dos de tres, Ipsos y Deezer te lo da por malas, es decir, que no podrías distinguir la música generada por IA o por humanos.

En The Verge reprodujeron el experimento reduciéndolo a tres personas y encontraron que solo una pudo acertar las tres. Pero como ese criterio de o todas o ninguna puede ser engañosos, lo simplificaron más: ir pista a pista de forma individual tratando de acertar. Aquí la cosa mejoró considerablemente: los humanos acertamos en un 43% de las veces. Y eso que alguna canción que había era tan floja que la gente participante estimó que era una trampa y que algo así solo podía ser música de verdad, un trolleo humano vamos.

Al concluir el experimento y ofrecer los resultados a la gente participante, la mayoría se sintió desconcertada y confusa. Y llegaron a una conclusión: el 51% cree que la IA llevará a la creación de música de menor calidad, más genérica. Ojo porque solo el 40% dijo que pasaría la canción sin escucharla antes si supiera que está hecha con IA. Además, la gente encuestada piensa que estas canciones hechas por IA son una amenaza para el sustento de los músicos y un 64% que pueden llegar a reducir la creatividad.

Donde sí que coincidió todo el mundo es en la necesidad de transparencia: un 80% desea que la música generada por IA esté claramente etiquetada, una opción que promueve Deezer, que ha creado un sistema que detecta y etiqueta automáticamente contenido generado por IA de los modelos más populares, como Suno. Queda fuera de la ecuación también la música etiquetada como IA de sus recomendaciones algorítmicas.

Spotify también anunció recientemente que llevaría a cabo medidas para combatir el slop generado por la IA en su plataforma, aunque sin mencionar expresamente el etiquetado. Eso sí, publicó normas sobre suplantación con IA y filtros de spam. Pero en lugar de un etiquetado, trabaja en un sistema de créditos que admite matices.

Explica la plataforma que 'la industria necesita un enfoque más matizado sobre la transparencia en IA, no verse obligada a clasificar cada canción como ‘es IA’ o ‘no es IA’'. Lo malo de su propuesta es que depende de que discográficas y artistas sean honestos sobre el uso de la IA en alguna parte del proceso creativo.

Sea como fuere, el problema ya está aquí: cada vez se sube más música generada por IA y no parece que esta tendencia vaya a cambiar. Según Deezer, cada día recibe más de 50.000 pistas, más de un 34% del contenido añadido al servicio. Según Manuel Moussallam, director de investigación de Deezer, estas cifras solo se traducen en un 0,5% de reproducciones y que la mayoría de ese porcentaje es fraudulento. Y es optimista: 'Los humanos siguen creando música, y seguirán escuchando música hecha por artistas reales' y que no cree que los humanos vayamos a desaparecer del proceso creativo, simplemente, que la IA formará parte de ellos.

Portada | Foto de Paige Cody en Unsplash







