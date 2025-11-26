Spotify tiene un problemón: Suno genera con IA cada 15 días el equivalente a todo su catálogo. El precio de los datos es 2.000 dólares

Spotify se enfrenta a una amenaza existencial, y no es ni Apple Music ni YouTube (como HBO no lo era para Netflix). El problema se llama Suno. Según documentos internos obtenidos por Billboard, los usuarios de esta plataforma de IA generativa de música crean cada dos semanas la misma cantidad de música que existe en todo el catálogo actual de Spotify.

Aterrizando los números, es una producción de 7 millones de canciones diarias. Mientras la industria tradicional está centrada en conseguir fracciones de céntimo por cada reproducción, muchos usuarios están dedicando una media de 20 minutos al día a "componer" con Suno.

El tsunami de los 2.450 millones de dólares. Suno no es un juguete, es un unicornio financiero. Tras levantar una ronda de 250 millones de dólares liderada por gigantes como Menlo Ventures y el área inversora de NVIDIA, la compañía ha alcanzado una valoración de 2.450 millones de dólares. Su CEO, Mikey Shulman, no oculta su ambición: no quieren ser una herramienta para compositores, quieren ser el ecosistema completo.

Que el usuario no salga de su app: sin novedad en el frente. Su visión es transformar la música de un "consumo pasivo" a una "cultura participativa activa", donde los usuarios crean, remezclan y comparten en una red social interna similar a TikTok. Si logran retener a esos usuarios (actualmente un 39% de retención semanal en usuarios gratuitos y 78% en los de pago), el futuro de Spotify se complica.

El Test de Turing musical ya es historia. El gran para Spotify no es solo la cantidad, sino que a medida que pasa el tiempo, la música sintética se vuelva más indistinguible. Si el futuro de Internet es llenarse de datos generados por IA, la música sigue el mismo camino. Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, titulado Echoes of Humanity, ha confirmado lo que muchos temían: para el oyente medio, la IA ya pasa el Test de Turing.

El estudio reveló que, en pares de canciones aleatorias, los participantes acertaban si la canción era humana o artificial con un 50% de probabilidad;,es decir, puro azar. Solo los oyentes con formación musical técnica lograban distinguir los matices, identificando "voces robóticas" o mezclas demasiado planas.

Pero para el gran público, la barrera ha caído. Una anécdota compartida por el usuario Flo Crivello en X lo resume: usuarios descubriendo bandas nuevas en Spotify, enamorándose de ellas, solo para descubrir después que esos artistas no existen. Son generaciones de IA.

La apuesta final. Suno se enfrenta a demandas masivas de grandes discográficas, pero a la vez está llegando a acuerdos que hacen pensar que el modelo va a ser sostenible. Las discográficas han empezado demanando, pero todo será cuestión de qué negocio logran con Suno. Por otra parte, la presentación a inversores ignora esta problemática judicial. Apuestan a que, para cuando la justicia llegue, ellos ya serán una compañía de 500.000 millones de dólares.

El "problemón" de Spotify es doble. Compite contra un rival que tiene un coste de producción muy bajo y contra una audiencia que poco a poco acepta cada vez más lo generado por un algoritmo. A su vez, Suno tiene otro problema a la vista: OpenAI quiere entrar donde ahora manda. Y ya sabemos cómo se las gastan los de Sam Altman cuando se ponen en serio con diferentes áreas de la generación con IA.

