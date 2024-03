Ni antes con Bard ni ahora con Gemini: seguimos prefiriendo ChatGPT o Copilot y estos son nuestros motivos

Quien pega primero, pega dos veces y con la inteligencia artificial parece que el dicho no anda desencaminado. ChatGPT fue el primer modelo de IA al llegar al gran público y su popularidad fue tan abrumadora que ostenta el título de ser la plataforma que más rápido ha crecido en la historia de internet. Después, Microsoft con su Bing Chat con GPT, ahora llamado Copilot y en cualquier caso, con GPT-4 bajo el capó, y otra gran big tech se sumó a la carrera: Google con Bard, posteriormente rebautizado como Gemini.

No son las únicas, pero sí las más mainstream y además su carácter gratuito (se entiende, en alguna versión) siempre es un aliciente para probar. En cualquier caso, la "democratización" de los chatbots con IA se ha traducido en que muchas personas usemos la inteligencia artificial en nuestro día a día, para tareas personales como redactar un email formal (es ideal para solicitudes o quejas) al ámbito profesional, donde puede ahorrarte horas de trabajo.

Sin embargo, hay algo que llama la atención: he preguntado a la editores y editoras de Xataka y Genbeta que utilizan la inteligencia artificial de forma habitual e intensiva y GPT gana por goleada a Gemini.

Gemini es mejor que Bard, pero sigue alucinando

La respuesta mayoritaria entre quienes usan Gemini y GPT en su día a día tiene que ver con la calidad de las respuestas, lo que repercute en su fiabilidad. Iván Linares de Xataka Móvil y Android explica esta evolución:

Google Bard empezó siendo muy poco eficaz y fiable, pese a tener como fuente de información a Google siempre dio demasiados datos falsos. Y era muy fácil de convencer; lo que redundaba en la falta de fiabilidad. Con las mejoras en los modelos de Bard, Google amplió la naturalidad del chatbot, pero siguió teniendo un agujero en fiabilidad.

Linares ha usado Gemini en su versión gratis y de pago (Advanced) y destaca que 'se nota que la IA da un salto adelante en su faceta creativa, también las fuentes de información se notan más entrenadas. Aun así, sigue dando demasiados datos falsos: es el chatbot basado en Gen AI menos confiable.'

Antonio Sabán, director de Genbeta, incide: 'Algo que nunca me ha gustado de Gemini es la alucinación constante. Me ha demostrado ser una inteligencia artificial muy capaz, y cada vez lo es más en aspectos como la ventana de contexto y su millón de tokens. Pero, a la vez, inventa demasiado, más de lo que personalmente he experimentado en ChatGPT con GPT-4 y en Copilot'.

En general uso ChatGPT cuando quiero “fiarme”, pero Gemini no lo hace mal tampoco. Javier Pastor, Xataka

Javier Pastor está probando a fondo Gemini Advance gracias a su periodo de prueba y aunque destaca que 'las respuestas son algo más largas y estructuradas, pero también inventa más. En general uso ChatGPT cuando quiero “fiarme”, pero Gemini no lo hace mal tampoco'.

Matías S. Zavia de Xataka cuenta que 'Gemini alucina más que GPT-4 y, en mi experiencia, da resultados peores. No me fio de Gemini para tareas como hacer un resumen de un artículo. GPT-4 lo hace razonablemente bien.'

A efectos prácticos, la falta de fiabilidad y las invenciones llevan a Marcos Merino de Genbeta a concluir que ChatGPT es más inteligente y que 'el chatbot de Gemini deja aún algo que desear'.

La familiaridad: saber qué puedes esperar

Quienes usamos la IA en nuestro día a día sabemos que, aunque disfrazado de un chat al estilo WhatsApp, al final conseguir que el modelo te ofrezca buenas respuestas es cuestión de ir entendiendo cómo funciona (pese a sus iteraciones) y depurando nuestros prompts, porque sí: en la actualidad hablar con una máquina sigue siendo diferente a hacerlo con una persona.

Marcos Merino es usuario de pago de ChatGPT y con Advanced en periodo de prueba, pero explica que sigue usando el primero siempre que puede en parte por comodidad 'ya sé por dónde me va a salir ChatGPT con los prompts que introduzco.'

Ya sé por dónde me va a salir ChatGPT con los prompts que introduzco. Marcos Merino, Genbeta

En mi caso utilizo la inteligencia artificial para pedirle ideas, darle una vuelta al estilo de mis artículos en cuanto a estructura y también para generar imágenes y en los tres casos he necesitado meses, lecturas y pruebas para pillarle el punto a GPT en sus diferentes modalidades. Vamos, que ya sé cómo hablarle a la IA de OpenAI.

He usado el mismo prompt con ChatGPT, Microsoft Copilot y Gemini y el resultado no ha sido el mismo: cada IA tiene sus trucos y debilidades y para obtener los mejores resultados, hay que hablarles de forma parecida pero diferente. Pero tengo algo claro: las diferencias son sutiles pero significativas. Y de momento la familiaridad que tengo con GPT no es la misma que con Gemini, cada una tiene su curva de aprendizaje y con OpenAI voy bastante más avanzada.

Lo que ofrecen gratis

Pasar o no por caja es una decisión crucial en cuanto a la experiencia, algo que JaviPas tiene claro: 'De momento no pago y no lo haré, por ahora no compensa, no lo uso tanto', algo a lo que se suma servidora.

En mi caso uso ChatGPT para trabajar con textos y Microsoft Copilot para las imágenes. Sé que Google Gemini es multimodal en la versión Advanced, pero tener pagar por ello es algo que a día de hoy no me renta. ¿Por qué pagar cuando tengo gratis lo que necesito?

Por las funciones extra (gratis y de pago)

Marcos Merino argumenta que en el servicio de Google echa en falta varias funciones que usa intensivamente en su rival de OpenAI, como generar imágenes o analizar documentos. 'Sí, Gemini Advanced permite crear imágenes, siempre que me conecte vía VPN estadounidense y que introduzca un prompt en inglés. Además, no hay forma de decirle a Gemini Advanced "Oye, toma este PDF y hazme un resumen del mismo"'.

Javier Lacort, editor de Xataka y podcaster en Applesfera, está simultaneando ChaGPT Plus y Gemini Advanced en sus periodos de prueba antes de decidirse por uno. De las virtudes del producto de Google, menciona:

'De Gemini me gusta su velocidad y su botón para comprobar partes de la respuesta, aunque no suele funcionar, además de que su vocación es 100% conectada a Internet, por lo que las respuestas siempre están más actualizadas.'

Depende del tipo de uso que le dé cada uno, así que aconsejo probar ambos. Javier Lacort, Xataka

Matías también incide en ello: 'Gemini es más rápido y ágil que ChatGPT para responder, por ejemplo, a preguntas sobre actualidad.'

Lacort explica que nota que Gemini es un producto con menos recorrido que ChatGPT: 'OpenAI ha ido mejorando ChatGPT y esos añadidos me resultan más útiles. Sobre todo los GPTs personalizados. Imagino que es una elección que depende del tipo de uso que le dé cada uno, así que aconsejo probar ambos. '

Matías Zavia es usuario de pago y tiene claro que seguirá siéndolo porque 'Con la integración de Dalle 3 para generar imágenes, los GPTs personalizados para hacer tareas específicas y una ventana de contexto cada vez más grande para responder a preguntas sobre textos largos, la suscripción a ChatGPT Plus sigue estando justificada.'

Eso sí, tanto Lacort como Zavia destacan un extra de Gemini que puede resultar útil: los 2 TB de almacenamiento en Google One, que para Javier 'puede hacer decantar la balanza a más de uno'.

Tanto es así que Matías se plantea un cambio a futuro considerando esa premisa y que 'soy usuario de los servicios de Google y en cuanto Gemini esté completamente integrado en Google Docs, Spreadsheets, etc. no descarto pasarme al otro bando. Más aún si sigue incluido con el plan de 2 TB de Google One.'

, eso hará decantar la balanza para más de uno.'

Portada | Smartmockups

En Genbeta | Hemos comparado a GPT-4 en ChatGPT con el nuevo Gemini Pro en Google Bard: estos son los puntos fuertes de cada uno