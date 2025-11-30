Me costaba encontrar el regalo de Navidad ideal para mi suegra hasta que probé Gemini: las ideas que da son sorprendentemente buenas

Siempre me ha gustado más regalar a que me regalen. El proceso de pensar en los gustos de una persona, lo que tiene y lo que no y esas cosas que aunque le gustan, nunca termina comprándose es apasionante. Normalmente este proceso suele salirme bien con mis personas más queridas y que más conozco, pero hay regalos que son un auténtico campo de minas, como regalar a mi cuñado o a mi suegra.

Personas con las que quiero tener una buena relación, pero que no conozco demasiado, no tengo muy claro qué tienen y qué no y además, mi presupuesto es bastante más limitado. A mi suegra el año pasado le regalé un vermú y acerté de pleno, pero repetir no es una opción. He usado el nuevo modo razonamiento de Gemini como personal shopper y ha sido un antes y un después.

Gemini 3 Pro es mi nuevo personal shopper

Dejo el prompt en formato de texto para copiar y pegar:

eres un personal shopper con muchísima experiencia. Necesito ayuda para comprarle un regalo a diferentes personas. Para cada una de esas personas te diré sus gustos y el presupuesto y ideas de regalo vetadas (porque no le gustan o ya los tiene) y tienes que decirme tres ideas de regalo diferentes, personalizas y que estés completamente seguro de que le gustarán. Proporcióname un enlace de compra.

- Primero, mi suegra. Es una mujer a la que le gusta la tecnología, el ecosistema de Apple, el vermú y el aceite. Es médica y le apasiona su profesión. Tiene muchisimos gadgets en casa y no escatima en gastos. Le gusta el diseño premium

- Vetos: no tiene AirPods y no quiere y ya tiene Apple Watch. El año pasado ya le regalé un pack de vermú de Siderit.

- Presupuesto máximo: 50 euros.

A partir de aquí, he ido depurando y pidiendo más ideas en caso de que alguna no me convenciese, si bien su primera respuesta sienta la base para enfocar la estrategia de compra del regalo:

"Tienes un perfil muy exigente (alguien que valora la calidad, el diseño y tiene "de todo") con un presupuesto ajustado (50€). Cuando alguien tiene mucho dinero y gadgets caros, el error es intentar comprarle algo "grande" con poco presupuesto (porque se notará la baja calidad). El secreto aquí es el "Lujo Asequible": comprar lo mejor de una categoría más pequeña.

Aquí tienes mis 3 propuestas ganadoras para tu suegra, diseñadas para satisfacer su gusto por lo premium, la estética y su profesión, sin pasar de los 50€."

El AirTag era mi idea primigenia sin necesidad de IA, entra en el presupuesto y es caballo ganador, si bien el accesorio de Spigen me genera más dudas: lo compraría para mí sin dudarlo, pero no para alguien capaz de invertir en una funda de Apple original como mi suegra. El llavero techie me gustó mucho, pero me sabía a poco. Así que fui a lo seguro, de esta primera preselección me quedé con el pack de aceite y caviar.

Tras algo de feedback sobre Spigen o esa sensación del llavero, me propuso una nueva tríada de regalos que me ayudó aún más: probablemente el accesorio tecnológico siempre me parecería algo menor y la cantidad de gadgets chulos en torno al aceite que hay. Así que en mi siguiente feedback, directamente centré el tiro en el mundo del aceite:

Aunque el dosificador y la aceitera me gustaron mucho, el kit para hacer caviar de aceite me trajo a la cabeza que este verano intentó hacer su propio vermú pero spoiler: le salió mal. Pero con un kit para hacerse su propio vermú tendría otra oportunidad.

Si bien el regalo elegido no lo propuso la IA de Google, sí que me sirvió muchísimo para perfilar candidatos y que se me ocurriera a mi misma algo que cumpliera todos los requisitos. Crucemos los dedos para que le guste.

