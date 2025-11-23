El nuevo modo razonamiento de Gemini me está salvando de malas compras en el Black Friday. Es brutal para elegir electrodomésticos





Perdón por el monotema, pero una no se compra un piso todos los días. Después de usar la inteligencia artificial para ayudarme a elegir hipoteca y toparme con sus limitaciones, aprovechando la llegada del nuevo Gemini 3 Pro para todo el mundo a través del modo razonamiento y que estos días hay muy buenas ofertas porque estamos en el mes del Black Friday, me he puesto a comprar electrodomésticos como si no hubiera un mañana.

El problema está en que aunque estoy al día de la tecnología para compras como Smart TVs, móviles u ordenadores, no tengo ni idea de electrodomésticos: comprar una nevera, un horno o una lavadora es otra historia. Así que he recurrido a la inteligencia artificial.

¿Por qué con el nuevo modo razonamiento de Gemini? Muy fácil, porque aunque la inercia hacia ChatGPT todavía es grande, lo he probado a fondo y me parece la mejor inteligencia artificial del momento (considerando que soy usuaria gratis y las limitaciones que eso conlleva). Como me he llevado una grata sorpresa con el rendimiento de Gemini 3 Pro y he podido llevar a cabo varias compras maestras (de momento), cuento mi experiencia para quien le pueda servir estos días.

Tengo una semana para amueblar mi casa con chollos

Aunque llevo meses con la operación de compra, esta se llevó a cabo esta semana. El azar ha querido que me encuentre con un agujero en el bolsillo y unos suculentos días por delante para ahorrarme cientos de euros en electrodomésticos, así que no está la cosa para dejar pasar la oportunidad.

Cada electrodoméstico tiene su casuística, pero en general siempre busco lo mismo: que se mueva en un rango de precios, la mejor clasificación energética, una marca reconocida y fiable y la mejor relación calidad precio. A partir de aquí, quiero que la nevera sea de más de dos metros de alto y con acabado acero inoxidable, que la lavadora tenga un tambor de 10 kg o más o que el horno sea pirolítico.

Así que tras una criba inicial en mis tiendas de confianza, he ido haciendo una preselección manual de los electrodomésticos que me interesaban y después se lo he dejado a la IA para tres tareas:

Que me recomiende qué electrodoméstico es mejor .

. Que me ayude a identificar modelos .

. Que me diga dónde puedo comprarlo más barato.

El frigorífico. No he venido aquí a llorar, pero en realidad yo quería una nevera americana que spoiler: no me cabe. O bueno, si me cabe, a costa de penalizar todo lo demás. Así que elegí tres candidatas en mi presupuesto: este modelo de Samsung, este de Hisense y un tercero de LG. Mi prompt: 'eres un ingeniero especializado en electrodomésticos, necesito que me ayudes a elegir el mejor frigorífico combi teniendo en cuenta que me interesa que tenga gran capacidad, sea eficiente y de una buena marca, los candidatos son [inserte aquí los enlaces]'.

Ir mirando la ficha técnica de las webs es tedioso, no siempre hay la misma información y además a veces te pierdes con tecnicismos de la marca que no sabes lo que significan, pero no ha sido un problema: aclara términos como 'SpaceMax' de Samsung o 'Door cooling+' de LG. Por otro lado, va más allá en cuestiones importantes que solemos pasar por alto como los entresijos del diseño, como la eficiencia o la calidad de los materiales. Y lo mejor: se moja en las conclusiones. Sí, el Samsung fue el modelo elegido.

Uno de los grandes problemas de los electrodomésticos es su nomenclatura. Una concatenación de cifras y letras cuyas variaciones no logras entender. Cuando además ves una diferencia de precio notable entre una tienda y otra, te preguntas qué tienen de especial.

Es lo que pasó con una lavadora Hisense que parecía la misma, pero que tenía sutiles variaciones en la nomenclatura y precio, como puedes ver en Amazon, en Mielectro, en MediaMarkt y en PcCompontentes. Mientras que en Mielectro cuesta 359 euros, a día de hoy en MediaMarkt la puedes comprar por 491 euros, poca broma la diferencia.

Aquí no me he complicado demasiado, limitándome a a pedirle algo como 'dime las diferencias entre estos modelos de lavadora [insertar aquí enlaces]'. No solo he salido de dudas para constatar que todas ellas son la misma, sino también descubrir cuáles son sus características técnicas al completo.

Buscando el mejor precio en tiendas fiables. Cuando ya tenía claro qué electrodoméstico me convenía más y pese a pasarle algunos enlaces de tiendas, le pedí: 'ayúdame a encontrar ese horno de AEG en tiendas online para comprarlo al mejor precio, ten en cuenta la reputación de la tienda, sus políticas postventa y servicio de atención al cliente, así como cualquier otro consejo que estimes conveniente conocer'. Y un extra que tuve que añadir en un segundo prompt: que me facilite el enlace directo.

Bonus track: los cupones descuento. Aunque las tiendas ya están de Black Friday y han rebajado una selección de productos, la realidad es que con un prompt como 'puedo encontrar algún cupón para aplicar en algunas de esas tiendas para rebajar el precio?'

Gemini me ha devuelto varias opciones para probar que de hecho han conseguido que acabe comprándolo en la tienda oficial. Tengo que decir que no siempre funcionan, puede que estén agotados o que no apliquen para ese producto, pero por probar no se pierde nada. En cualquier caso, estoy resolviendo dudas, aprendiendo diferencias y aprovechando estos días para amueblar mi cocina ahorrándome bastante dinero.

Portada | MediaMarkt y Eva R. De Luis