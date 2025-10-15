En Alemania faltan jóvenes y quieren que los jubilados trabajen. Su plan: hasta 2.000 euros al mes podrán estar libres de impuestos

Los alemanes que opten por trabajar después de la edad de jubilación podrán ganar hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos, como parte de la iniciativa del canciller Friedrich Merz para abordar la escasez de mano de obra. Ya hemos visto que la que es la mayor economía de Europa.

El gobierno estima que la medida costará 890 millones de euros al año desde su entrada en vigor, el 1 de enero, según un proyecto de ley al que tuvo acceso el Financial Times que fue el medio que dio la primicia.

En Genbeta ya nos hemos hecho eco de cómo la principal economía del continente está padeciendo de su falta de trabajadores jóvenes y está fomentando que la gente jubilada decida quedarse trabajando.

Además, un país que se ha cerrado mucho a la inmigración de ciudadanos de fuera de Europa en los últimos años, puede también comenzar a poner el foco en la llegada de gente de otros países con una agencia incluso para ayudar a la integración de inmigrantes con asuntos complicados a la hora de llegar al país, como el idioma o la cultura.

Un país cerrado a la inmigración

Según las cifras, esta medida representa el déficit de ingresos fiscales para los 285.000 jubilados que ya trabajan y que se beneficiarán inmediatamente del incentivo, según alguien ha comentado con FT de manera anónima.

La propuesta se bautiza como plan de pensiones activo y es una promesa de campaña de Merz, por lo que se espera que sea aprobado por su coalición. Mertz está siendo polémico por sus palabras como que el mundo ya no está en paz o que Alemania "ya no puede sostener el estado del bienestar", sin plantear grandes propuestas de mejora.

De hecho, Alemania es un país cerrado a la inmigración, mientras el Banco Central Europeo publicaba un informe este año donde afirmaba que los trabajadores extranjeros están siendo una palanca para el crecimiento económico de una región tan envejecida como es Europa.).

Explican desde Finantial Times que buscando fomentar que la gente jubilada vuelva al trabajo o siga en ello, la coalición de Merz busca mitigar el impacto del envejecimiento de la fuerza laboral alemana, mientras la economía se enfrenta a la escasez de mano de obra cualificada tras tres años de estancamiento.

El mercado laboral alemán se enfrenta a retos estructurales como consecuencia del cambio demográfico. La generación del baby boom se está jubilando en estos años, mientras que menos jóvenes se incorporan al mercado laboral. Trabajar después de la jubilación está permitido en gran parte de Europa, y las exenciones fiscales le buscan más atractivo.

Imagen | Foto de Medienstürmer en Unsplash

