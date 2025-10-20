El Gobierno recula tras la polémica de la subida de la cuota de autónomos en 2026. Hay nueva propuesta para los que menos ganan

En enero del año 2022, tras dos años de negociación con los representantes sindicales y numerosos borradores publicados, el gobierno presentó una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) lo que ya en aquel momento causó una gran indignación en el colectivo. El pago se planteó como un sistema "progresivo" pero el enfado vino de que las cuotas siguieron siendo elevadas desde su tramo más bajo (de los 600 euros) en adelante.

La pasada semana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció un plan para elevar el pago mensual de esta cuota a partir de 2026, hasta los 217,37 euros en el caso de quienes ingresen menos de 670 euros mensuales y hasta 796,24 euros para quienes superen los 6.000 euros al mes. Esto levantó muchas protestas por parte de los colectivos que representan a los trabajadores y trabajadoras autónomas en España.

Y la protesta parece estar dando sus frutos. El Ministerio de Seguridad Social ha anunciado que propondrá congelar la cuota en 2026 para los autónomos que ganen hasta 1.667 euros. Además, ha afirmado que si no consigue consenso parlamentario prorrogará las tasas que existen en la actualidad.

Ahora hay una nueva propuesta: una congelación de los tres primeros tramos, de la parte más baja de la tabla. Sobre quienes más ganan, sí ha de seguir en pie el aumento del pago, de acuerdo a la ley firmada en el año 2022, aunque no hay nuevos planteamientos.

Muchos autónomos pagan de más

La ministra Elma Saiz ha concedido una entrevista a El País que se ha publicado a primera hora de esta mañana para hablar sobre el tema. Y ella afirma que la propuesta sale al ver que muchos autónomos que cobran poco han decidido, a pesar de ello, pagar una cuota más alta de la que les corresponde (de cara a mejorar luego las cifras de su pensión).

Según datos del Ministerio, el 60% de los autónomos que está en esa parte más baja de la tabla, con menores ingresos, ha decidido sobrecotizar: "Podían haber pagado 200 euros y han pagado de media 300. De esta esta evidencia nace esa primera propuesta".

La Ministra también ha dado otra cifra impactante y es que, actualmente, una que haya trabajado toda la vida como autónoma, cuando llega a la jubilación va a cobrar 650 euros menos de media que alguien asalariado.

Todo parte de una norma votada en 2022

La pasada semana, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defendía que, de todos modos, la nueva propuesta de autónomos para 2026 deja las tres cuotas de los tramos más bajos entre los 217 y los 271 euros, por debajo de la mínima en 2022, año previo al inicio del nuevo sistema, cuando era de 294 euros.

Es importante tener en cuenta que las cuotas van a subir de acuerdo a aquella regulación de hace tres años. En el año 2022, Gobierno, agentes sociales y asociaciones de autónomos pactaron un calendario para negociar cada tres años nuevas cuotas que se correspondan a esos distintos tramos de ingresos. En aquel momento, se aprobó el sistema pero no los importes e incluso se habló de reducirlos para quienes menos gana.

