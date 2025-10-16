Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas al día para "facilitar el desarrollo empresarial". Se avecinan más huelgas de trabajadores

Grecia aprobó en 2023 la posibilidad de que sus empresas pudieran solicitar a sus empleados trabajar un día más. Es decir, de cinco a seis días. Y de 40 a 48 horas. La medida entró en vigor en julio de 2024, pero la reforma laboral del Gobierno griego no había acabado. Tal y como contábamos, Grecia se preparaba para aprobar la jornada de 13 horas, y el Parlamento acaba de dar luz verde a la polémica ley, según cuenta RTVE.

El texto ha salido adelante von los votos del partido del Gobierno, Nueva Democracia, que cuenta con 156 de los 300 diputados de la cámara. La oposición ha votado en contra, y Syriza, el partido que gobernó con Alexis Tsipras entre 2015 y 2019, se ha marchado del Parlamento antes de que se produjera la votación, calificando la propuesta de "ley monstruosa".

Muchos ciudadanos han intentado frenar la aprobación de la ley, con dos huelgas generales convocadas el día 1 y el 14 de octubre. También se ha paralizado el sector público y el transporte. No ha sido suficiente para para frenarlo, pero todo apunta a que se avecinan más protestas.

El Gobierno defiende que la medida es opcional. Los sindicatos discrepan

Ante un clima tan polarizado, el Gobierno ha defendido que la reforma es positiva y progresista. La ministra de Trabajo afirmó que la nueva ley creará nuevos puestos de trabajo e incluso hará que crezca la red de protección de los trabajadores. Esto último responde a que, por ejemplo, se amplían también las ayudas por maternidad.

El Gobierno ha promulgado esta ley defendiendo que la medida es totalmente opcional, además de argumentar que tiene límites: solo puede aplicarse 37 días al año. Pero la oposición y los sindicatos no lo ven así. Los segundos lo califican de "mentira", pues alegan que en Grecia, el trabajador no tiene poder de negociación.

Ello llevaría a que los empresarios estiren al máximo los días de 13 horas. Así lo ve la Confereración Griega de los Trabajadores, que cree que la mayoría de trabajadores no podrá negarse ante el desequilibrio en la negociación y las necesidades económicas. La ley, eso sí, recoge que la negativa a realizar horas extraordinarias no puede dar lugar a ningún cambio perjudicial ni a ninguna discriminación contra el empleado por parte del empleador.

La citada reforma de julio de 2024 también hacía opcional trabajar seis días a la semana, pero en industria, comercio minorista y agricultura, el trabajador puede obligar a trabajar ese sexto día. Tanto en el caso del día extra como en el caso de las 13 horas, el trabajador tendrá una bonificación del 40% por hora extra o día.

Grecia se enfrenta a un problema similar al de España. Es el país que más horas trabaja, pero la productividad es muy baja en comparación a otros países europeos. Mientras otros ven que la semana laboral de 4 días es el camino a seguir, Grecia retrocede en derechos.

Imagen | Constantinos Kollias en Unsplash

