Hay acuerdo para promover la jubilación anticipada de los conductores profesionales. Los equipararía con profesiones como mineros y bomberos

El sector del transporte de mercancías por carretera ha dado un paso histórico hacia la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores. Su patronal, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), junto con los sindicatos CCOO y UGT, ha firmado un importante acuerdo, en virtud del cual trasladarán al Gobierno la solicitud de que permita anticipar la edad de jubilación de los conductores profesionales.

Es el primer paso de un procedimiento legal que puede tardar varios meses, pero que, si todo va bien, permitiría a miles de camioneros y conductores profesionales retirarse antes de los 65 años, sin perder derechos ni pensión.

Este acuerdo culmina un proceso de diálogo social que se intensificó en octubre de 2024, cuando las citadas organizaciones lograron alcanzar un pacto que permitió desconvocar una huelga prevista en el sector.

Aquella negociación no solo evitó un conflicto laboral de gran alcance, sino que también abrió la puerta a una reivindicación histórica: el reconocimiento de las duras condiciones físicas y psicológicas del trabajo de conducción profesional.

¿Qué es eso de los 'coeficientes reductores'?

Técnicamente, lo que se ha firmado es la solicitud de inicio del procedimiento administrativo para aplicar "coeficientes reductores" que permitan anticipar la edad de jubilación.

¿Y qué es un 'coeficiente reductor'? Pues una especie de 'descuento' en la edad de jubilación: si a un colectivo le aplican un coeficiente reductor del 0,15 por año trabajado, eso quiere decir que cada año trabajado cuenta como 1,15 años a efectos de jubilación. Así, una persona podría retirarse uno, dos o incluso más años antes que el resto.

Estos coeficientes se conceden a profesiones especialmente duras o peligrosas, como los mineros, bomberos o controladores aéreos. Ahora, lo que reclaman los transportistas es que su trabajo también sea reconocido como una de esas profesiones.

Uno de los aspectos más destacables del acuerdo es que, en este caso, patronal y sindicatos han ido de la mano

¿Por qué piden jubilarse antes?

Los sindicatos y la patronal coinciden en el diagnóstico: conducir un camión no es un empleo como cualquier otro, y hacerlo durante años es algo que pasa factura. Los conductores profesionales:

Trabajan muchas horas al volante , a veces con horarios irregulares.

, a veces con horarios irregulares. Pasan largas temporadas fuera de casa .

. Deben mantener una atención constante durante la conducción.

durante la conducción. Con la edad, sufren pérdida de reflejos, problemas musculares o de visión, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes.

En resumen: no es lo mismo jubilarse a los 65 habiendo estado en una oficina que tras 40 años en la carretera.

¿Qué pasos faltan ahora?

La firma del acuerdo no significa que ya esté aprobado. Ahora comienza un proceso administrativo que se tramita ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social —el organismo que gestiona las pensiones en España—. Se compone de estos pasos:

Presentación de la solicitud: ya está hecha. Evaluación técnica: una Comisión de Evaluación (un nuevo organismo, creado hace ahora una semana) revisará durante unos meses los datos sobre salud, accidentes, enfermedades y jubilaciones anticipadas del colectivo. Informe final: esta comisión tiene un plazo de seis meses desde ahora para decidir si los conductores cumplen los requisitos. Decisión del Gobierno: si el informe es favorable, el Ejecutivo aprobará un Real Decreto (una norma con rango de ley) para establecer oficialmente los coeficientes reductores y la edad mínima de jubilación.

Los sindicatos confían en que el reconocimiento oficial pueda producirse a lo largo de 2026

Además: más control de salud y seguridad

El acuerdo entre la CETM y las organizaciones sindicales no se limita a la cuestión de la jubilación. También se incluye un plan para mejorar la seguridad y la salud de los conductores:

Controles aleatorios de consumo de alcohol y drogas.

de consumo de alcohol y drogas. Reconocimientos médicos periódicos obligatorios, para detectar a tiempo problemas de salud que puedan afectar a la conducción.

Estas medidas buscan proteger tanto a los propios conductores como a los demás usuarios de la carretera.

¿Y los transportistas autónomos?

El movimiento por la jubilación anticipada no se limita a los conductores asalariados. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que representa a los conductores autónomos (los que tienen su propio camión o pequeña empresa), ya presentó hace unos días una solicitud parecida.

El Gobierno tramitará ambas peticiones —la de asalariados y la de autónomos— al mismo tiempo, lo que podría facilitar una resolución conjunta y coherente, y que todos los conductores profesionales podrían beneficiarse por igual si la medida se aprueba.

Un justo reconocimiento

Si la resolución de la Comisión de Evaluación es favorable, los conductores profesionales podrán jubilarse antes de los 65 años, en función del coeficiente reductor que se establezca. Este reconocimiento supondría un avance sin precedentes para un colectivo que ha sido fundamental en el desarrollo económico del país y que demostró su papel esencial durante la pandemia, garantizando el suministro de bienes básicos en los momentos más críticos.

