Si hiciste la mili puedes pedir antes tu jubilación anticipada: así puedes comprobar si te beneficiarías

Hace ya más de 20 años que en España existía el servicio militar obligatorio. Una formación en este ámbito a la que a día de hoy se le puede sacar provecho en el caso de que se quiera tramitar la jubilación anticipada. Sobre todo cuando todavía no se cumplen los requisitos de años cotizados por muy poco tiempo.

Tal y como explica un funcionario de la Seguridad Social en su canal de YouTube, este beneficio solo se va a poder aprovechar en casos muy concretos. Precisamente, un ciudadano que está pidiendo la jubilación en edad ordinaria va a ver como esto no le servirá para absolutamente nada.

La 'mili' permite tener un año de cotización extra

Lo primero a tener claro es que esta compensación la van a poder aplicar aquellas personas que estuvieron en el servicio militar obligatorio, o 'mili' y los que hicieron la prestación social sustitutoria (incluyendo también la sección femenina). Pero solo cuando se va a solicitar la jubilación anticipada de manera voluntaria o involuntaria.

No se va a cobrar más pensión por haber hecho la 'mili'. Otro concepto muy importante, y es que solo se va a tener el año extra de cotización pero no va a variar la cantidad de dinero que se recibe por esta pensión y tampoco se editará la base reguladora. Sobre todo porque en este año no se tenía una nómina como tal.

En el caso de pedir la jubilación anticipada voluntaria se debe haber cotizado un mínimo de 35 años, siempre que dos de esos años estén en los últimos 15 años. En el caos de que la jubilación involuntaria, los requisitos disminuyen, ya que solo se debe haber cotizado 33 años, siendo dos de estos años en los últimos 15 años antes de la solicitud.

Esta jubilación involuntaria puede derivar de un ERE, de un despido objetivo por causas legales, la extinción del contrato, entre otras causas que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores.

De esta manera, si te falta un año o menos para poder llegar a este requisito de cotización marcado por la ley, vas a poder usar el periodo de tiempo que estuviste en el Servicio Militar. Cuando se va a solicitar la pensión por internet, por ejemplo, es bastante común que en el caso de que se detecte que falta este corto periodo de cotización se soliciten los datos de la carrera militar.

Para poder acreditarlo, simplemente se tiene que solicitar al Ministerio de Defensa (en su delegación provincial) el correspondiente certificado. Para ello, solo se deberá presentar un escrito con fotocopia del DNI y una copia de la cartilla militar. El documento que se emita va a ser el que la Seguridad Social usará con el objetivo de acreditar esta extra de cotización.

Conocer los años cotizados por internet. En el caso de que no se sepa si se puede acceder a la jubilación anticipada, se puede consultar la vida laboral. A través del portal Mi Seguridad Social se puede ver la cantidad de años cotizados que se acumulan. De esta manera, sabrás que si cumples los requisitos par acceder a la jubilación anticipada y sobre todo la cantidad de tiempo de cotización que queda pendiente.

Lo más interesante es que dentro de esta página web se va a poder hacer una simulación aproximada de la jubilación. Esto quiere decir que se va a poder elegir la fecha en la que se quiere hacer la jubilación para ver el monto económico en la que se quedará esta pensión.

